TERUGLEZEN: sc Heerenveen-Sparta (1-2)

90+4' - EINDE: sc Heerenveen-Sparta (1-2)

Het zit erop in Friesland! Sparta plaatst zich voor de play-offs om Europees voetbal na een 2-1 overwinning bij sc Heerenveen!

90+1' - Thy dichtbij bij zijn tweede goal (1-2)

Op aangeven van Abdou Harroui scoort Lennart Thy bijna zijn tweede doelpunt van de middag. Heerenveen-keeper Erwin Mulder duwt die plaatsbal tot een hoekschop.

90' - Minimaal vier extra minuten in Friesland (1-2)

Sparta is minimaal vier minuten blessuretijd verwijderd van de play-offs om Europees voetbal.

84' - Gele kaart voor de thuisploeg (1-2)

We schrijven een gele kaart bij. Heerenveen-verdediger Hamdi Akujobi wordt bestraft voor zijn overtreding op Jeffry Fortes.

74' - Debutant bij Sparta in de ploeg (1-2)

Sparta brengt noodgedwongen een debutant in de ploeg. Jeremy van Mullem maakt zijn eerste minuten voor Sparta omdat Wouter Burger geblesseerd naar de kant moet.

67' 1-2 Siem de Jong

De spanning is terug in Friesland. Siem de Jong zet de 1-2 op het scorebord met een geplaatst schot.

61' Driedubbele wissel bij de Kasteelclub (0-2)

Sparta-trainer Henk Fraser brengt tegen sc Heerenveen drie nieuwe spelers in het veld: Sven Mijnans, Mario Engels en Michaël Heylen worden vervangen door Reda Kharchouch, Deroy Duarte en Emanuel Emegha.

47' - Van Bergen met het eerste gevaar na rust (0-2)

Het doel van Sparta wordt onder vuur genomen door Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen. Sparta-doelman Maduka Okoye heeft geen problemen met dat schot.

46' - Tweede helft is begonnen! (0-2)

Heerenveen en Sparta hebben in de rust niet gewisseld. De spelers zijn zojuist aan het tweede bedrijf gestart.

45' - RUST sc Heerenveen-Sparta (0-2)

Sparta staat met één been in de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers hebben bij sc Heerenveen een 2-0 voorsprong te pakken. Lennart Thy en Wouter Burger zorgden voor de goals in Friesland.

41' - Harroui met een schot net naast (0-2)

In de omschakeling is Sparta erg gevaarlijk. Abdou Harroui maakt veel meters en mag buiten het zestienmetergebied uithalen. Hij trapt de bal nipt naast het doel van sc Heerenveen.

31' - Het eerste gele kartonnetje is getoond (0-2)

Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz wordt op de enkel getrapt door Sparta-middenvelder Bryan Smeets. Hij krijgt van scheidsrechter Jeroen Manschot terecht de gele kaart.

26' - Eerste wissel bij Sparta (0-2)

Een tegenvaller voor Sparta. Aaron Meijers moet geblesseerd van het veld. Jeffry Fortes vervangt hem in Friesland.

GOAL: 16' 0-2 Wouter Burger

Wat een weelde in Friesland! Sparta verdubbelt de score in het Abe Lenstra Stadion bij sc Heerenveen! Wouter Burger knalt van afstand de 0-2 op het scorebord.

GOAL: 7' 0-1 Lennart Thy

Sparta komt op voorsprong bij sc Heerenveen! Dat gebeurt op een geweldige manier. In de korte hoek schiet Lennart Thy de bal fraai raak.

5' - Eerste wapenfeit is voor de thuisploeg (0-0)

Abdou Harroui lijdt balverlies op het middenveld van Sparta. Heerenveen countert vervolgens richting het Rotterdamse doel, waar Henk Veerman een voorzet vanaf de rechterkant echter naast schiet.

1' - De bal rolt in Friesland!

Sparta speelt bij sc Heerenveen om een plekje in de play-offs om Europees voetbal. De arbiter van dienst luistert naar de naam Jeroen Manschot.

14:10 uur - Lekker onderuitgezakt in je Sparta-stoeltje?

Ja, je leest het goed. De Sparta-stoeltjes kunnen zomaar in jouw woonkamer of achtertuin staan! Supporters konden gisteren op Het Kasteel voor vijf euro een stoeltje bemachtigen. Lees hier het volledige artikel erover.

De Sparta-stoeltjes in de tuin van Peter van der Zwan | Foto: Peter van der Zwan

13:45 uur - Meijers heeft kans gegrepen bij Sparta: 'Geluk dat we een reeks hebben neergezet'

Aaron Meijers hoopt straks met Sparta de play-offs te bereiken. Bij winst op SC Heerenveen is deelname zeker, én is Feyenoord de tegenstander. Een prachtig vooruitzicht voor Sparta. "We praten op de achtergrond wel een beetje over Feyenoord, maar niet meer dan dat. Eventueel tijdens de terugreis vanuit Heerenveen", zegt Meijers.

13:30 uur - Opstelling Sparta: Heylen en Burger in de basis

De volledige opstelling van trainer Henk Fraser: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Meijers; Harroui, Burger, Smeets, Mijnans; Engels, Thy

12:45 uur - Onze commentatoren zijn gearriveerd in Friesland!

Dennis Kranenburg en Ruud van Os zijn de commentatoren in het Abe Lenstra Stadion. Zij zijn aangekomen voor sc Heerenveen-Sparta!

12:30 uur - Sparta-trainer Fraser: 'SC Heerenveen gaat het niet laten lopen, wij moeten het zelf doen'

“Om niet te gokken, moet je uitgaan van eigen kracht. Dan weet je zeker dat je de play-offs bereikt. Anders moet je afwachten", zei Sparta-trainer Henk Fraser in aanloop naar het beslissende duel van Sparta in de strijd om de play-offs tegen SC Heerenveen.

12:00 uur - Alvast in de stemming komen?

Luister dan hier de extra aflevering van de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast terug! Na het 0-0 gelijkspel tegen FC Utrecht spraken presentator Jan Jaap Pruysen, chef sport Ruud van Os en fan Anton Slotboom ook over de confrontatie straks in Heerenveen.

11:35 uur - Welkom op ons liveblog!

Sparta staat voor een historische dag in Friesland. Bij sc Heerenveen kan de Kasteelclub een ticket veroveren voor de play-offs om Europees voetbal. Jeroen Manschot moet de wedstrijd in goede banen leiden.

