Volg de spannende Europese strijd van Sparta live op Radio Rijnmond

Sparta kan zich zondag plaatsen voor de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. De Kasteelclub moet in de eredivisie bij het al uitgespeelde sc Heerenveen een resultaat halen dat net zo goed of beter is als dat van Heracles Almelo, dat bij AZ op bezoek gaat. Uiteraard is Rijnmond Sport aanwezig in Friesland.

In de eredivisie bezitten Sparta en Heracles Almelo evenveel punten (44), maar de Rotterdammers hebben een beter doelsaldo (0 om -6). Voor aanvang van de laatste speelronde staat Sparta op de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg die achtste wordt, neemt het woensdag in de halve finale van de play-offs op in De Kuip tegen nummer Feyenoord.

Het duel sc Heerenveen-Sparta begint om 14:30 uur en is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg en Ruud van Os doen vanuit Friesland verslag. Bart Nolles presenteert de show. Voormalig speler en oud-international Adri van Tiggelen verzorgt de analyse. Radio Rijnmond Sport begint om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. In het programma is er uiteraard ook aandacht voor Feyenoord-RKC Waalwijk.

Wil je meepraten over sc Heerenveen-Sparta? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is later ook een liveblog op deze pagina.

sc Heerenveen - Sparta (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.