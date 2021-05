Feyenoord met goed gevoel richting play-offs na eenvoudige zege op RKC

Bij Feyenoord maakte Achraf El Bouchataoui tegen RKC zijn basisdebuut. Verder startte Ridgeciano Haps weer eens als linksback, in plaats van Tyrell Malacia. Na ruim twintig minuten spelen moest laatstgenoemde alsnog zijn opwachting maken, maar dan als rechtsback. Lutsharel Geertruida kon vanwege een blessure niet verder.

Met Nick Marsman onder de lat was RKC in de eerste helft zo nu en dan gevaarlijk voor het Feyenoord-doel, maar heel veel hadden de Rotterdammers niet te vrezen van de bezoekers uit Waalwijk. Feyenoord zelf speelde ook weinig kansen bij elkaar, maar deed in de laatste tien minuten voor rust goede zaken.

Twee goals in korte tijd

Zo zorgde Nicolai Jørgensen na ruim 36 minuten spelen voor de 1-0. Na klaarleggen van Steven Berghuis schoof de Deense spits de bal laag in de verre hoek. Ruim vijf minuten later werd het via Jens Toornstra 2-0. De middenvelder werkte een rebound behendig binnen, nadat Kostas Lamprou in eerste instantie nog had gered op een schot van Berghuis.

Vroeg in de tweede helft kreeg ook Berghuis zelf zijn treffer. Luis Sinisterra trok de bal voor het doel, de aanvoerder van Feyenoord schoof ‘m vervolgens hard en zuiver binnen.

Vuurwerk

Gedurende de tweede helft verzamelden steeds meer supporters van Feyenoord zich met vuurwerk buiten De Kuip. Een deel van hen drong ruim twintig minuten voor het einde van het duel met RKC het stadion binnen, om het vuurwerk af te steken. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde de wedstrijd daarom korte tijd stil.

Feyenoorders applaudisseren in de rook | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Nadat het duel ruim vijf minuten later werd hervat, gebeurde er op het veld niet veel meer. Invallers Mark Diemers en João Teixeira raakten nog paal en lat, maar een vierde Rotterdamse treffer kwam er niet meer.

Feyenoord - RKC Waalwijk 3-0 (2-0)

37' Nicolai Jørgensen 1-0

43' Jens Toornstra 2-0

49' Steven Berghuis 3-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida (22' Malacia), Botteghin, Spajic, Haps; El Bouchataoui, Toornstra (69' Teixeira), Kökcü; Berghuis (85' Conteh), Jørgensen (69' Bozeník), Sinisterra (69' Diemers)

90+7' Einde wedstrijd!

Feyenoord wint met 3-0 van RKC en gaat met een goed gevoel richting de play-offs.

90' Zeven minuten extra tijd

We gaan nog even door, dat komt natuurlijk doordat de wedstrijd even werd stilgelegd.

84' Geen 4-0, hoe is het mogelijk?

Diemers raakt de pal, Teixeira de lat. Het staat nog altijd 3-0 bij Feyenoord-RKC. Inmiddels is Christian Conteh in de ploeg gekomen voor Steven Berghuis.

75' We spelen weer

En meteen drie wissels bij Feyenoord: Mark Diemers, João Teixeira en Robert Bozeník zijn in het veld gekomen voor Luis Sinisterra, Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen.

67' WEDSTRIJD GESTAAKT

Honderden Feyenoord-supporters stormen met vuurwerk De Kuip binnen. Scheidsrechter Bas Nijhuis legt de wedstrijd direct stil.

49' GOAL: Steven Berghuis maakt de derde!

Nadat Luis Sinisterra de bal voortrekt schuift de aanvoerder van Feyenoord 'm hard en zuiver in de verre hoek. 3-0!

46' We spelen weer

Kan Feyenoord de voorsprong verder uitbreiden tegen RKC?

45' Rust!

Feyenoord leidt halverwege met 2-0 tegen RKC.

43' GOAL: Jens Toornstra met de 2-0!

Feyenoord doet goede zaken vlak voor rust! Kostas Lamprou redt in eerste instantie nog op een schot van Steven Berghuis, maar Toornstra werkt de rebound vervolgens knap binnen.

37' GOAL: Nicolai Jørgensen met de 1-0!

Berghuis legt de bal klaar, de Deense spits schuift 'm laag in de hoek! 1-0 Feyenoord!

29' Grote kans voor RKC!

Richard van der Venne stuit uiteindelijk van dichtbij op Nick Marsman.

22' Geertruida er toch vanaf

Nee, het gaat uiteindelijk toch niet met de rechtsback van Feyenoord. Tyrell Malacia komt voor hem in het veld.

16' Blessure voor Lutsharel Geertruida

De rechtsback van Feyenoord zit met pijn aan de knie op de grond, maar kan uiteindelijk verder.

5' De bezoekers voor het eerst gevaarlijk

RKC schakelt snel om na een slordige pass van Steven Berghuis, maar de bal rolt uiteindelijk net voorlangs het doel van Nick Marsman.

3' Haps met het eerste schot

De bal vliegt ruim over.

14:30 uur - 1' De bal rolt!

Wat legt Feyenoord vandaag op de mat tegen RKC?

14:28 uur - Spelers komen het veld op

Feyenoord-RKC gaat zo beginnen.

14:25 uur - De aftrap nadert!

13:30 uur - Geen Bijlow bij Feyenoord in de basis

13:00 uur - Feyenoord-trainer Advocaat kritisch over de videoscheidsrechter

Na afloop van Heracles Almelo-Feyenoord (1-1) haalde trainer Dick Advocaat uit naar de VAR. "We zijn bestolen", zei de Hagenaar donderdag.

12:45 uur - RKC Waalwijk is gearriveerd bij De Kuip

12:35 uur - 'Feyenoord is terecht vijfde, maar er had echt meer ingezeten'

Na het 1-1 gelijkspel bij Heracles Almelo belandde Feyenoord definitief op de vijfde plaats in de eredivisie. Ondanks dat er voor de Rotterdammers vanmiddag niets meer op het spel staat, namen de mannen van de FC Rijnmond Podcast toch een Feyenoord-editie op. Want over deze club op Rotterdam-Zuid valt er altijd wel iets te bespreken.

11:35 uur - Welkom op ons liveblog!

Feyenoord neemt het om 14:30 uur op tegen RKC Waalwijk. De Noord-Brabanders kunnen theoretisch gezien nog in de nacompetitie belanden, maar zijn zo goed als zeker. Bas Nijhuis fluit het duel in De Kuip.