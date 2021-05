Feyenoord tegen RKC Waalwijk op jacht naar een betere vorm

Al vier duels op rij kon Feyenoord niet winnen. De Rotterdammers zijn al veroordeeld tot het spelen van de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League en sluiten zondag tegen RKC Waalwijk de reguliere competitie van de eredivisie af. Rijnmond Sport is erbij.

De mannen van trainer Dick Advocaat behaalden in de laatste vier wedstrijden slechts twee punten. Feyenoord, de nummer vijf van de competitie, wil met een goed gevoel richting de play-offs. In De Kuip staat woensdag al de halve finale van de play-offs gepland. De tegenstander zal Sparta, Heracles Almelo of Fortuna Sittard zijn.

De wedstrijd Feyenoord-RKC Waalwijk start om 14:30 uur en is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop verzorgt het radioverslag in De Kuip. Bart Nolles is de presentator van het programma, dat om 13:00 uur van start gaat en om 18:00 uur eindigt. In de show is er natuurlijk ook veel aandacht voor het belangrijke duel tussen sc Heerenveen en Sparta.

Wil je meepraten over Feyenoord-RKC Waalwijk? Reageer dan onder dit bericht. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Luister hier live naar Radio Rijnmond Sport:

13:30 uur - Geen Bijlow bij Feyenoord in de basis

13:00 uur - Feyenoord-trainer Advocaat kritisch over de videoscheidsrechter

Na afloop van Heracles Almelo-Feyenoord (1-1) haalde trainer Dick Advocaat uit naar de VAR. "We zijn bestolen", zei de Hagenaar donderdag.

12:45 uur - RKC Waalwijk is gearriveerd bij De Kuip

12:35 uur - 'Feyenoord is terecht vijfde, maar er had echt meer ingezeten'

Na het 1-1 gelijkspel bij Heracles Almelo belandde Feyenoord definitief op de vijfde plaats in de eredivisie. Ondanks dat er voor de Rotterdammers vanmiddag niets meer op het spel staat, namen de mannen van de FC Rijnmond Podcast toch een Feyenoord-editie op. Want over deze club op Rotterdam-Zuid valt er altijd wel iets te bespreken.

11:35 uur - Welkom op ons liveblog!

Feyenoord neemt het om 14:30 uur op tegen RKC Waalwijk. De Noord-Brabanders kunnen theoretisch gezien nog in de nacompetitie belanden, maar zijn zo goed als zeker. Bas Nijhuis fluit het duel in De Kuip.

Feyenoord - RKC Waalwijk (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Spajic, Haps; El Bouchataoui, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra