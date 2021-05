Rotterdamse drugsbaron Piet Costa kocht ook opsporingsdiensten in Dubai om

De groep van Piet Costa (49), is al vaker in verband gebracht met omkoping. Hij zou politiemensen en douaniers in de Rotterdamse haven 'plat' hebben gehad. Uit gekraakte pgp-berichten, waaruit Het Parool citeert, blijkt dat de drugsbaron ook op corrupte contacten in Dubai kon rekenen.

"We kunnen ze als spionnen laten oppakken. Dan worden ze gemarteld voor info", schrijft ene 'Slempo' vorig jaar aan een persoon, die schuilgaat achter de nickname 'Luxuryballoon'. Volgens de politie gaat het om communicatie tussen Robin van O. en Roger P. Het duo zit inmiddels vast voor grootschalige drugshandel en voor de zogeheten 'martelcontainers' in Wouwse Plantage.

P. zou zijn bestolen door zijn voormalige 'geldjongen', de Nederlandse Iraniër Ali D. Schade: zo'n 130 miljoen euro. D. zou het geld onder meer hebben geïnvesteerd in vastgoed in Dubai en zelf ook vaak in de golfstaat verblijven.

In een poging zijn vermogen terug te krijgen liet P. zijn vroegere kompaan ontvoeren. Ali D. zou 'op de stoel' zijn gezet en het verschuldigde bedrag gedeeltelijk hebben terugbetaald. P. liet hem daarna vrij.

Maar het conflict was daarmee niet uit de wereld. Op de Bergselaan in Rotterdam werd op 10 mei 2020 Ibrahim Azaim met 25 kogels doodgeschoten. Voor Costa, die het 25-jarige slachtoffer als een soort aangenomen zoon beschouwde, was direct duidelijk wie achter de liquidatie zat: Ali D.

‘"Jongmocro was erbij toen ik Ali op de stoel had gezet", reageerde P. in een cryptobericht. "Mijn fout dat ik hem heb laten gaan, daarom is jongmocro dood. Ali moest mij betalen. Door die actie kwam 22,5 terug. Na zweren, smeken, Allah, kinderen, moeder heb ik hem laten gaan. (...) Het feit dat hij zich had ondergepoept dus gezichtsverlies, trots eer hebben hem tot deze daad gebracht."

Na de moord op Azaim zou het plan om rivalen van P. in Dubai te laten uitschakelen door een overheidsdienst steeds meer vorm hebben gekregen. Voor drie miljoen euro wilden Interpol en de geheime dienst van Dubai de groep rond P. best ter wille zijn. "Heb de helft al betaald en de andere helft na resultaat", kreeg Roger P. van een vertrouweling te horen. Ali D. zou al zijn bezittingen in Dubai kwijtraken en naar de gevangenis gaan.

"Ze gaan hem zwaar neuken", meldde Slempo. "Ze zeggen: normaal moeten we dingen verzinnen. Maar dit is echt. Deze ezel heeft alles op zijn eigen naam. ( ) Ze hebben nog veel meer panden gevonden."

Het plan is nooit uitgevoerd. Op 22 juni 2020 werden zowel 'Slempo' als 'Luxuryballoon' opgepakt.

P. wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Nederland. Hij heeft vele tientallen miljoenen verdiend met de smokkel vanuit Costa Rica, waar hij jarenlang verbleef. Daar dankt hij ook zijn bijnaam aan: Piet Costa.