Sportoverzicht: Keemink met Oranje-volleyballers naar EK, Bendsneyder vijfde in Le Mans

De Schiedamse volleyballer Wessel Keemink heeft zich zaterdag met Nederland geplaatst voor het Europees Kampioenschap in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. Doordat Kroatië 'slechts' met 3-2 van Zweden won is Oranje al verzekerd van het eindtoernooi in september. Kroatië had een 3-0 of 3-1 overwinning nodig.

Van de drie kwalificatiewedstrijden won Nederland er drie, waardoor het de lijstaanvoerder is van de poule. Nummer twee Kroatië staat nu op vijf punten en daardoor is Oranje niet meer te achterhalen. Zondag speelde Nederland nog wel een slotduel tegen de Kroaten. Dat ging met 2-3 (25-27, 23-25, 25-18, 26-24 en 13-15) verloren.

De loting voor het EK van 1 tot en met 19 september vindt op donderdag 27 mei plaats.

In de eredivisie kwamen de mannen- en vrouwenploeg van VCN uit Capelle aan den IJssel in actie in de degradatiepoules. Beide teams konden niet winnen. Taurus uit Houten was met 3-2 ( 25-20, 25-16, 20-25, 18-25 en 13-15) in sets te sterk voor het mannenteam van VCN. In Ootmarsum verloren de Capelse dames met 3-2 in sets van Set-Up'65 (25-20, 25-14, 22-25, 17-25 en 15-13).

Motorsport

Motorcoureur Bo Bendsneyder is bij de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Mans als vijfde geëindigd in de Moto2. De achtste plaats was zijn beste uitslag in deze klasse tot nu toe. De Rotterdammer vertrok vanaf de zesde positie. Hij rukte in de eerste ronde op naar de derde plaats, na enkele goede inhaalmanoeuvres en door valpartijen voor zijn neus op de natte baan.

Bendsneyder, die in de Moto3 twee keer derde was geworden, kon zijn podiumplek uiteindelijk niet vasthouden.

Cricket

Dit weekend speelden de regioclubs in de topklasse twee wedstrijden. Excelsior '20 uit Schiedam won zaterdag in Amstelveen met 8 wickets van ACC. De wedstrijd was ingekort tot 47 overs. VOC zegevierde in de Rotterdamse derby tegen Punjab met 27 runs. Sparta uit Capelle aan den IJssel ging hard onderuit tegen VRA uit Amstelveen met 247 runs.

Zondag verliep eveneens succesvol voor het Rotterdamse VOC, dat met 128 runs won van Sparta. Punjab won met 6 wickets van Excelsior '20. Daarmee staat Punjab bovenaan in de topklasse, met negen punten uit drie wedstrijden.

Honkbal

Curaçao Neptunus klopte zaterdag op eigen veld Hoofddorp Pioniers met 3-0, maar een dag later ging het mis voor de ploeg van coach Ronald Jaarsma. In Hoofddorp gingen de Rotterdammers met 12-6 onderuit. Neptunus blijft wel koploper in de hoofdklasse, met een voorsprong van vier punten op L & D Amsterdam en HCAW. Beide ploegen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan Neptunus.