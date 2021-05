ARCHIEF RIJNMOND 9 mei 2021 - De macht der gewoonte

Als ik met mijn vrouw wandel, loopt zij altijd links van mij. Als we weleens andersom lopen, voelt dat raar. En in bed ligt zij - van ons uit gezien - ook links. Ook in een hotelbed op vakantie. Het is meermaals gebeurd dat we een hotelkamer binnenkomen en ons even afvragen: hoe liggen we ook alweer?

O ja, zó.

De macht der gewoonte.

Ik weet ook waar die gewoonte vandaan komt.

Die komt van mijn vorige vrouw.

Toen mijn vorige vrouw en ik nog in onze ‘verkeringstijd’ waren, heeft zij een ernstig ongeluk gehad waarbij ze - onder meer - een oog is kwijtgeraakt. Haar linkeroog, voor de kijkers rechts. Logischerwijs ben ik me daarna zo veel mogelijk gaan opstellen aan de kant van haar resterende oog. Dan zag ze me tenminste. Ik ging rechts van haar lopen. En aan de rechterkant van het bed slapen. Die gewoonte heeft zich voortgezet tijdens mijn tweede huwelijk, ook al mankeert mijn tweede vrouw niks aan haar ogen.

Het gaat zelfs nog verder: mijn huidige, tweede, vrouw is er zo aan gewend geraakt om links van mij te lopen dat als ze met een vriendin gaat wandelen, ze ook het liefst aan de linkerkant van die vriendin loopt.

Mijn plaats in het echtelijk bed, aan de rechterkant, heeft ook consequenties voor de houding waarin ik zo veel mogelijk probeer te liggen. Op mijn rechterzij, van mijn vrouw afgekeerd. Ik wil in mijn slaap namelijk nog weleens uithalen. Dan droom ik dat iemand heel vervelend is, of me aanvalt, en dan haal ik uit. Als dat gebeurt wanneer ik op mijn linkerzij lig heb ik al gauw mijn vrouw te pakken. Op mijn rechterzij sla ik in de lucht. Of tegen het nachtkastje, wat weleens is gebeurd. Een paar jaar geleden heb ik zelfs een keer een botje in een voet gebroken doordat ik, liggend op mijn rechterzij, keihard uithaalde met een been en vol de muur raakte van de hotelkamer waarin we verbleven.

Maar zo is de situatie dus: ik loop rechts van mijn vrouw, ik slaap rechts van mijn vrouw en ik probeer zo veel mogelijk op mijn rechterzij te slapen.

Dat laatste heeft tot een soort inslaap-ritueel geleid. Eerst op mijn rechterzij rustig ademhalen, en als ik voel dat de slaap me komt halen, draai ik op mijn buik, maar nog steeds half afgekeerd van mijn vrouw. Daarna zal ik ín mijn slaap vast alle kanten op draaien, maar daar heb ik relatief weinig invloed op. En het gebeurt per saldo nog maar weinig dat ik mijn vrouw een nachtelijke oplawaai verkoop.

Alleen: de laatste tijd, al een paar maanden eigenlijk, zit ik met een probleem. Ik heb pijn in mijn rechterschouder en die maakt het lastig voor me om op die schouder te steunen. Ik moet schipperen met mijn inslaap-ritueel.

Wat te doen? Meteen op mijn buik gaan liggen, proberen of ik die eerste fase kan overslaan? Of toch maar op mijn línkerzij beginnen in plaats van mijn réchterzij?

Ik heb het allebei geprobeerd.

Het voelde heel onwennig.

Mijn vrouw en ik hebben zelfs een nachtje van plek gewisseld waardoor ik op mijn linkerzij kon liggen zonder vrees haar te raken mocht ik uithalen.

Dat voelde helemaal vreemd aan.

Bijna alsof je in het verkeerde bed bent beland.

Het is bij één keer gebleven.

Waarna ik vrolijk verder modder met het vinden van de juist houding.

Is er dan niks te doen aan die schouder?

Tja, de huisarts heeft ernaar gekeken, ik heb twee kuurtjes ontstekingsremmers gehad, een fysiotherapeut is aan het kneden geslagen, allemaal met weinig resultaat.

Ik heb er eerder over gesproken op de radio en op Facebook, en naar aanleiding daarvan heb ik meerdere adviezen gekregen van vrienden en kennissen die voor een vergelijkbaar probleem veel baat hebben gehad bij deze of gene osteopaat.

Ik kreeg ook meteen namen te horen van de behandelaar bij wie ik moest zijn.

Ga ik daar gebruik van maken? Een lastige kwestie. De osteopathie hoort niet zonder meer tot de reguliere geneeskunde. In kringen van artsen wordt deze vorm van ‘heelkunde’ nog weleens afgeschilderd als kwakzalverij. En als ik ergens een afkeer van heb, dan is het van onwetenschappelijke prietpraat.

Of moet ik me daar overeen zetten en denken: als het werkt, werkt het. Moet ik in dezen toch mijn ‘gewone’ manier van omgaan met de dingen overboord gooien? Moet ik de macht der gewoonte maar even breken?

Ik ga er nog eens een nachtje over slapen.

Aan de rechterkant van het bed.

