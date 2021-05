Een Sparta-stoeltje in je woonkamer of achtertuin: 'Het heeft iets symbolisch'

Supporters van Sparta hebben zaterdag wel iets heel speciaals in huis kunnen halen: een stoeltje uit Het Kasteel! De Rotterdammers gaan namelijk over op nieuwe stoeltjes en verkopen de oude. De opbrengst van de verkoop van de oude stoelen wordt gedeeld tussen de supporters voor sfeeracties in het stadion komend seizoen en het Sparta Supporters RoPa-Run Team.

De stoeltjes waren dringend aan vervanging toe, vertelt Peter van der Zwan. De voorzitter van de supportersvereniging De Sparta Supporter heeft zelf ook een aantal stoeltjes in huis gehaald. "Het is één van de volgende stappen om alles te optimaliseren", legt hij uit.

Ruim duizend stoeltjes zijn al door Sparta-supporters meegenomen. De stoeltjes kosten vijf euro. "Dat wil zeggen dat Spartanen er erg gehecht aan zijn. Heel bijzonder, juist in een seizoen waarin we volledig verstoken zijn van een stadionbezoek. Het heeft ook iets symbolisch", verwijst Van der Zwan naar de coronacrisis.

Luister hieronder naar het interview met Peter van der Zwan over de stoeltjesactie bij Sparta. De tekst gaat verder onder de audio:

Uiteraard kijkt Van der Zwan ook razend uit naar sc Heerenveen-Sparta. Bij winst is de Kasteelclub zeker van de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League. "Dit is een bizarre gewaarwording. Aan de ene kant zijn we al trots. Maar nu we er heel dichtbij zijn en het ticket al in handen hebben, willen we de play-offs graag halen."