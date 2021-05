HET OPKAMERTJE 9 mei 2021

WANNEER BEGON DE OORLOG?

1. Lili Marlene - Marlene Dietrich

2. Liedje over Tweede Wereldoorlog - Matteo de Grijn

3. Hortensia - Lou Bandy

NEDERLANDS-INDIE

4. Stadswachters - Almary & Ilsa Loritta Orkest

LILI MARLEEN & STRAATLIEDJES

5. Lili Marleen - Adèle Bloemendaal

6. Lili Marleen - André van den Heuvel

7. De 10 kleine nikkertjes - Georgette Hagendoorn

8. The wedding of Lili Marleen - The Andrews Sisters

LEVENSLOOP

9. 1941 - Harry Nilsson

10. Zwerver - Joop & Jessica

11. Klootzak - Bram Vermeulen

12. Lili Marleen - The Rollers

NOVELTY

13. Haben Sie schon mal im Dunkeln gekusst - Kay Webb & Ray Johnson

14. Hardware store - Hans Teeuwen & The Painkillers