Een man is zondagmiddag neergestoken in Dordrecht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer werd gevonden in een portiek bij een flat aan de Thorbeckeweg, in de Dordtse wijk Crabbehof. Hij had meerdere verwondingen. Onderzoek leidde naar een bewoner in het flatgebouw. Deze 35-jarige Dordtenaar is aangehouden.

Waarom er is gestoken, is nog niet bekend. Mogelijk ging een ruzie aan de steekpartij vooraf. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, meldt de politie.