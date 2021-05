Tebbie Ries met z'n Songfestival: ESF-geïnspireerde gerechten koken met Shirma Rouse

Rouse is bevriend met Jeangu Macrooy, die Nederland komende week vertegenwoordigt op het songfestival. Zelf ging ze met Anouk naar het songfestival, in Malmö. Haar advies? "Het eerste wat ik zei: doe rustig je liedje. Geen stress. De druk is hoog, maar als je in alle rust dit nummer zingt, komt het goed."

Speciaal voor het Eurovisie Songfestival is het kookboek 'Taste of Rotterdam' op de markt gebracht. Daarin staat een eigen gerecht voor elk deelnemend land, maar dan wel met een Rotterdams sausje. De cabaretier, chefkok Terry Priem en zangeres Shirma Rouse storten zich in deze aflevering op het maken van een Deens gerecht.

