Eurovisie Songfestival officieel van start, maar niet alle deelnemers aanwezig bij openingsceremonie

Het is aftellen geblazen tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Traditiegetrouw wordt het liedjesfestijn voorafgegaan door een openingsceremonie en dit jaar is daarop, ondanks corona, geen uitzondering. De deelnemers worden zondagavond vanaf 18:00 uur warm onthaald op een turquoise loper die is uitgerold voor de Cruise Terminal in Rotterdam.

De deelnemers zouden over het water naar de Cruise Terminal gebracht worden, maar uiteindelijk kwamen ze toch met bussen aan. Bij de terminal zijn ze ontvangen door onder meer burgemeester Aboutaleb, songfestivalwethouder Said Kasmi en uitvoerend producent Sietse Bakker.

"Ik heb maar één taak vandaag en dat is de deelnemers een warm welkom heten", zegt burgemeester Aboutaleb vanaf de turquoise loper. Dat het songfestivalcircus is neergestreken in de stad, is voor hem een spannende periode. "Je merkt dat zeker in en rond Ahoy. Al die delegaties: ze moeten goed gehuisvest zijn, ze moeten eten, ze moeten kunnen repeteren. En dat allemaal volgens de covidregels, wat het niet eenvoudig maakt."

Verdiept in de liedjes heeft hij zich niet. "Ik ben slechts een consument die vanaf de bank de uitkomst van het songfestival gaat volgen", lacht hij. "Ik heb de zorg voor de veiligheid van al deze mensen, dus die taak moet ik goed uitvoeren."

De burgemeester noemt het songfestival een unieke kans voor de stad. "Het historische jaar 2020, dat niet doorging, had Rotterdam iets bruisends moeten geven. We willen als stad eens in de vier of vijf jaar iets groots organiseren. Wie weer hebben we over een paar jaar de start van de Tour de France; daar hebben we het bidbook voor ingediend. We zijn in ieder geval niet alleen een stad van containers, maar ook een stad van cultuur, verbinding en architectuur."

Quarantaine

Niet alle songfestivaldelegaties zijn zondagavond overigens aanwezig bij de openingsceremonie. Eerder op de dag werd bekend dat een lid van de IJslandse delegatie positief getest is op corona na een routinecontrole eerder deze week. De overige leden moeten nu een coronatest doen en de uitslag daarvan in quarantaine afwachten. Zaterdag meldde Polen zich al af vanwege een coronabesmetting binnen het team. De delegaties van Roemenië en Malta, die in hetzelfde hotel verblijven als IJsland en Polen, nemen geen risico en blijven zondagavond uit voorzorg ook weg van de openingsceremonie.

Naast deze landen is alleen het Australische team niet aanwezig. Vanwege de strenge maatregelen in het land heeft het team besloten om niet naar Rotterdam af te reizen.

De openingsceremonie is live te volgen via het YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival.