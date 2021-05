Sparta heeft toetje binnen en mag tegen Feyenoord aantreden in de play-offs voor Europees voetbal

In Friesland kwam Sparta al vroeg op voorsprong. Uit een vrije trap kreeg Lennart Thy de bal, waarna hij in een moeilijke hoek werd gedreven. Dat maakte voor de Duitse spits niet uit, want hij knalde vanuit een lastige positie de 0-1 achter Heerenveen-doelman Erwin Mulder.

Luister hieronder naar de 0-1 van Lennart Thy bij sc Heerenveen-Sparta op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na dit prachtige doelpunt bleef Sparta druk zetten. Zo kregen Michaël Heylen en Bart Vriends kansen op het tweede Rotterdamse doelpunt. Uiteindelijk kwam die goal er toch. Feyenoord-huurling Wouter Burger plaatste op geweldige wijze de bal van afstand binnen (0-2).

Luister hieronder naar de 0-2 van Wouter Burger bij sc Heerenveen-Sparta op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Vervolgens kwam Sparta nauwelijks in de problemen en kon Heerenveen niet echt gevaarlijk worden. Vlak voor de rust had Abdou Harroui nog kunnen scoren. In de counter schoot hij de bal maar net naast.

Aansluitingstreffer niet fataal

Gezien de resultaten op de andere velden (Heracles Almelo verloor op bezoek bij AZ, red.) had Sparta in de tweede helft nauwelijks wat te vrezen. De Rotterdammers hadden de wedstrijd onder controle en gaven weinig kansen weg. Het team van trainer Henk Fraser creëerde in deze periode ook geen kansen meer.

Halverwege de tweede helft kwam de spanning wel terug in de wedstrijd. Siem de Jong scoorde voor Heerenveen, omdat Sparta-doelman Maduka Okoye geen antwoord had op zijn schot (1-2). Vervolgens slikten de Rotterdammers de tweede blessuregeval van de wedstrijd. In de eerste helft viel Aaron Meijers geblesseerd uit en een kwartier voor tijd moest Burger de strijd ook staken. Sparta kwam na die tegengoal van De Jong ook niet meer in problemen. Wel was Thy in de blessuretijd dichtbij zijn tweede doelpunt van de middag, maar Heerenveen-doelman Mulder verhinderde dat met een redding.

Na het laatste fluitsignaal was een plek in de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League een zekerheid voor Sparta. Woensdag staat de halve finale gepland: dan speelt de Kasteelclub de Rotterdamse derby bij Feyenoord.

sc Heerenveen - Sparta 1-2 (0-2)

7' 0-1 Lennart Thy

16' 0-2 Wouter Burger

67' 1-2 Siem de Jong

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (61' Kharchouch), Meijers (26' Fortes); Harroui, Burger (74' Van Mullem), Smeets, Mijnans (61' D. Duarte); Engels (61' Emegha), Thy