Sparta-technisch directeur Henk van Stee: 'Compliment voor iedereen, niemand had dit verwacht'

Na de 2-1 zege bij sc Heerenveen heeft Sparta zondag zich in de play-offs om Europees voetbal gespeeld. Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, zag dit niet aankomen. "We wisten intern wel dat we een aardig elftal hadden", licht hij toe in het feestgedruis. "Maar we hadden dit niet verwacht."

Van Stee geeft een compliment aan iedereen die bij Sparta hierbij betrokken is. "Iedereen binnen de club heeft eraan meegewerkt. Of het nu de mensen in het spelershome of de supporters zijn."

"Toen ik net bij Sparta begon met werken, vond ik het leuk om met minimale middelen het maximale eruit te halen", zegt Van Stee. Ook noemt hij de ervaren krachten Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, die afgelopen zomer van ADO Den Haag overkwamen en hun waarde voor Sparta hebben bewezen. "Het heeft goed uitgepakt en daar zijn we erg blij mee." Volgens Van Stee is er van Sparta een 'machine' gemaakt.

Ondanks het behalen van de play-offs, weet Van Stee nog niet of Sparta daadwerkelijk Europees voetbal kan halen. Eerst moet Feyenoord in De Kuip verslagen worden. "Al mijn collega's zeggen dat Sparta moeilijk te verslaan is. We kunnen het Feyenoord heel moeilijk maken. Negen van de tien keer verlies je ervan. Laten we hopen dat het nu één keer goed gaat. Normaal is Feyenoord een maatje te groot, maar je weet het nooit."

'Begroting moet omhoog om door te pakken'

Voor Van Stee is er hoe dan ook genoeg werk aan de winkel. Op Meijers na, staat het volledige basiselftal van Sparta tegen sc Heerenveen volgend seizoen nog onder contract. Van Stee vertelt dat de Kasteelclub al vijftien contractspelers heeft. "We gaan ons uiteraard nog wel versterken", kondigt Van Stee aan. "Maar dat wordt moeilijk. We hebben het afgelopen anderhalf jaar niet kunnen scouten."

De technisch directeur benadrukt dat Sparta niet veel geld te besteden heeft. "Dat geld moeten we uitbesteden aan spelers die we écht nodig hebben", aldus Van Stee. Het bestuur probeert het spelersbudget te verhogen. "Als je wilt doorpakken, dan moet de begroting echt omhoog."

'Ik verwacht dat Appie weggaat'

Of sterspelers Abdou Harroui en Maduka Okoye bij Sparta blijven, weet Van Stee nog niet. "Harroui loopt met zijn contract nog één jaar door. Zakelijk gezien moet je hem verlengen of verkopen, maar ik verwacht dat Appie weggaat", denkt Van Stee. "Hij wil graag een stap maken. Ik verwacht hem bij een heel grote club."

Van Stee kon nog niets zeggen over doelman Okoye. "Ik weet wel dat een aantal clubs hem aan het volgen is. Okoye wil zelf heel graag blijven. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we hem kunnen verkopen en Okoye daarna een jaar kunnen huren, maar daar denk ik nu nog niet aan."