'Vliegende deur' nestelt op Korendijkse Slikken maar vogelaars kunnen beter thuisblijven

"Dit is toch genieten", verzucht Eva van Dijk, mede-eigenaar van veerdienst de Hoeksche Vaart. Van Dijk kijkt elke keer haar ogen uit als ze over de Haringvliet vaart. "De Nederlandse natuur is zo mooi en dat de zeearend hier nu een nest heeft met jongen is de kers op de taart." De enthousiaste vogelspotter vertelt dat de zeearend ook wel 'vliegende deur' wordt genoemd vanwege zijn lengte. ''Het zijn de grootste roofvogels van Europa.''

Verstoring ligt op de loer

De veerpont van Van Dijk kan niet veel dichterbij het nest komen dan driehonderd meter. "Dichterbij willen we ook helemaal niet want dan verstoren we de dieren en heb je het risico dat ze van het nest wegvliegen. De jongen gaan dan dood." Het was eigenlijk ook niet de bedoeling dat het nieuws van het nest al naar buiten kwam. Stichting Natuurmonumenten wilde het nieuws pas in juli uit de doeken doen als de jongen al wat ouder zijn. "Er is een vogelspottershut die recht op het nest uitkijkt. Geheimhouden kon daarom niet meer."

Wel hoopt Van Dijk dat vogelspotters hun plaats kennen en niet met een klein bootje langs het riet gaan varen. "Wij zitten nu op een paar honderd meter afstand, maar door de verrekijker kan ik zien dat de arend op het nest naar ons kijkt. Wij zijn nog geen bedreiging, maar bootjes in het riet zijn dat wel."