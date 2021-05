Fraser na bereiken play-offs met Sparta: 'Net als staf drie hele diepe buigingen gemaakt voor de ploeg'

Binnen twintig minuten spelen kwam Sparta al op een 2-0 voorsprong in Heerenveen. "We begonnen uitstekend en hebben de ruimtes optimaal benut", vertelt Fraser daarover. "Toen hadden we meer goals moeten maken. Daarna werd het lastiger omdat ik Aaron Meijers er noodgedwongen af moest halen. Het voetbal stokte een beetje. Toen kwam het gedeelte dat de ploeg moest bikkelen, dat hebben ze ook fantastisch gedaan. Ze kunnen voetballen, maar ook strijd leveren als het nodig is."

Uiteindelijk trok Sparta de 2-1 overwinning over de streep, en mag het woensdag aantreden tegen Feyenoord in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Fraser: "Ik ben trots dat er een ploeg staat die tegen teams met heel veel kwaliteit kan spelen, en dan ook nog goede resultaten kan halen. Ik ben trots op de ploeg omdat het een team was. Nu hebben we met plek acht iets tastbaars, en wie weet wat er nog in het verschiet ligt."

'We gaan het gevecht aan'

"Je moet wel reëel zijn, die ploegen zijn niet voor niets boven ons geëindigd", vertelt Fraser over de play-offs. "Maar we hebben in de eerste divisie ook gezien dat De Graafschap en Almere City eruit vlogen tegen ploegen die lager stonden op de ranglijst. We gaan de uitdaging aan en hebben ook spelers die dat durven. Dat er een verschil is met Feyenoord weten we, maar wij hebben ook onze kwaliteiten en daar geloven we heilig in. Ik denk ook dat het een voordeel is dat we maar één wedstrijd spelen. We gaan het gevecht aan, dat kan ik je verzekeren."

En of de trainer van Sparta zich inmiddels realiseert dat zijn ploeg nog altijd volop kans maakt op Europees voetbal? "Ik denk dat ik nog een drankje pak, dan is het misschien wat duidelijker. Maar als je erover nadenkt, het is bizar. Dit is waar je het voor doet."