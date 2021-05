Publiek mogelijk welkom bij Feyenoord-Sparta

Er bestaat een kans dat publiek aanwezig mag zijn bij de Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta van komende woensdag. Maar het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt aan Rijnmond dat het plan bestaat om de pilot van testevenementen uit te breiden. "Het gaat dan inderdaad ook om wedstrijden in de play-offs van de eredivisie."

Op maandag wordt verder over het plan gesproken en neemt het ministerie een besluit of de testevenementen worden uitgebreid. Vervolgens moet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bepalen of het publiek daadwerkelijk naar het duel tussen Feyenoord en Sparta mag.

Finale play-offs eventueel verplaatst

Mocht het ministerie van VWS het plan doorvoeren, dan mogen 6500 toeschouwers bij Feyenoord-Sparta aanwezig zijn. De kans bestaat dat ook supporters van Sparta aanwezig mogen zijn.

Als Feyenoord ten koste van Sparta de finale halen, dan wordt de wedstrijd zo goed als zeker niet zaterdagavond afgewerkt. In verband met de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wordt er naar een oplossing gezocht. Mocht Sparta de finale halen, dan speelt de Kasteelclub sowieso uit.

Eerder had de KNVB al de hoop uitgesproken dat er bij wedstrijden na 18 mei wel publiek in de stadions mag zijn. De pilot gaat dan ook over wedstrijden in de nacompetitie rondom promotie/degradatie.