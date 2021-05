Zeldzame voshaai spoelt aan op strand Ouddorp

De voshaai komt voor in tropische klimaatgebieden, maar verplaatst zich in de zomer naar gebieden met een meer gematigd klimaat. De haai kan ruim 7 meter lang worden en weegt dan ruim 300 kilo. Het dier dat in Ouddorp is aangetroffen was echter een jonkie: het was nog maar 1,71 meter lang en woog zo'n 10 kilo.

Het haaitje ligt nu in een vriezer en gaat op een later moment naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.