Stadiondirecteur Van Merwijk over ongeregeldheden bij De Kuip: 'Vermoedelijk is een sleutel in omloop'

Kijk hieronder naar het interview met stadiondirecteur Jan van Merwijk. De tekst gaat verder onder de video:

De stadiondirecteur zegt dat de organisatie rondom de wedstrijd maatregelen had genomen vanwege de aangekondigde actie van supporters. Van Merwijk merkt op dat de sfeer omsloeg. "Aan de autopoort is er schade. Gelukkig hebben we voorkomen dat supporters het stadion binnen konden komen", zegt Van Merwijk. Zo heeft Feyenoord-assistent John de Wolf de fans toegesproken.

Publiek bij Feyenoord-Sparta

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) overweegt de pilots met publiek bij testevenementen uit te breiden. Dat zou onder andere ook gaan om Feyenoord-Sparta. Dit duel wordt woensdag in De Kuip gespeeld in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Of de incidenten van zondag invloed hebben op het besluit, weet Van Merwijk nog niet.

De verwachting is wel dat, als Feyenoord de finale van de play-offs van zaterdag haalt, die finale wordt verplaatst naar een andere dag. Op diezelfde is namelijk de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. "Er wordt druk over gesproken, maar er is voor alle varianten nog geen groen licht gegeven", benadrukt Van Merwijk.