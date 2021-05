Spelersbus van Sparta feestelijk onthaald na behalen play-offs om Europees voetbal

Met veel vuurwerk stonden Sparta-fans de spelers en de technische staf op te wachten. Nadat de Spartanen uit de bus waren gekomen, feestten zij met de supporters mee. Vervolgens werden liederen gezongen.

Komende woensdag neemt Sparta het om 21:00 uur in De Kuip op tegen Feyenoord. De winnaar van deze Rotterdamse stadsderby speelt vervolgens de finale van de play-offs tegen FC Groningen of FC Utrecht om een ticket in de voorronde van de Conference League.