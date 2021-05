Paul de Leeuw trekt zich terug als presentator van Eurovision Village

Het Eurovision Village is een 3D-platform waar bezoekers alle informatie kunnen vinden over Rotterdam en de Rotterdammers én uiteraard over het Songfestival. Paul de Leeuw zou tijdens het liedjesfestijn onder meer een dagelijkse talkshow vanuit de online fanzone presenteren.

De cabaretier vertelde vorige week nog apetrots te zijn dat het Eurovisie Songfestival dit jaar neerstrijkt in zijn geboortestad. Dat hij als oud-Rotterdammer de online fanzone, het Eurovision Village, mocht presenteren, noemde hij een hele belevenis. "Het is fantastisch. Dat je dit mag hosten en de mensen in Europa mag vertellen hoe goed de stad is, dat vind ik heel erg spannend."

Waarom De Leeuw zich heeft teruggetrokken, is onduidelijk. Zijn rol wordt overgenomen door presentatrice Sofie van den Enk. Paul de Leeuw is zelf zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De organisatie van het Eurovision Village vindt het jammer, maar heeft respect voor het besluit van De Leeuw. "Dat is in goed overleg tot stand gekomen. We kijken uit naar de samenwerking met Sofie van den Enk en wensen haar ongelooflijk veel plezier en succes."