Publiek welkom bij beperkt aantal honkbalduels Neptunus

Honkballiefhebbers kunnen binnenkort weer hun hart ophalen in het stadion. Van 20 mei tot en met 30 mei is er namelijk publiek toegestaan bij competitiewedstrijden in de Honkbal Hoofdklasse. Dat betekent dat er vier competitiewedstrijden van Curaçao Neptunus in Rotterdam met publiek worden gespeeld.

Het gaat om de wedstrijden tegen DSS/Kinheim op 20 en 23 mei en de wedstrijden tegen Hoofddorp Pioniers op 27 en 30 mei.

Het toelaten van publiek is een vervolg op de eerdere pilots met Testen voor Toegang in de cultuur-, sport en recreatiesector van vorige maand. Nu maakt dus ook de Honkbal Hoofdklasse daar deel van uit.

Het aantal toeschouwers is gelimiteerd, maar om hoeveel het gaat per wedstrijd is nog niet duidelijk. Voorwaarde is in ieder geval dat deze mensen zich hebben laten testen van tevoren en vervolgens een negatieve testuitslag kunnen laten zien.