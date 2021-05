Knalgele bus moet aandacht trekken voor Giro555-actie coronahulp buitenland: 'Iedere euro telt'

Extra donaties zijn zeker nodig, vertelt actievoorzitter Suzanne Laszlo aan Radio Rijnmond. Het rekeningnummer is vorige week geopend, maar de opbrengst valt tot nu toe wat tegen. Tot maandag is er ruim 1 miljoen euro opgehaald.

Volgens de Rotterdamse Laszlo is de teller op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie in de afgelopen vijf jaar nog nooit zo laag geweest. "Iedere euro telt", begint ze, "en een miljoen is heel veel geld, maar als je het vergelijkt met andere acties blijft het begin wat achter op wat we gewend zijn - daar moeten we wel eerlijk in zijn."

Onder meer Robin Peeters, Diederik Gommers en burgemeester Aboutaleb waren aanwezig | Foto: Giro555

Het opgehaalde geld gaat naar coronaslachtoffers en een vaccinatiecampagne in kwetsbare landen. Een lastige kwestie, vindt Laszlo, want een vaccinatiecampagne is erg nodig, maar niet heel zichtbaar. "Beelden uit India spreken tot de verbeelding: ziekenhuizen die het niet aankunnen, mensen die op zoek zijn naar zuurstof... Maar er is veel meer: in Afrika zijn de gevolgen van de lockdown bijvoorbeeld heel groot. Er is veel armoede en ondervoeding, maar dat is moeilijk in beeld te brengen. De noodzaak en urgentie zijn dan moeilijker te duiden."

Vrij van corona

Hoewel de taferelen in India of Afrika misschien voelen als een ver-van-mijn-bed-show, is het dat niet, benadrukt Aboutaleb. "Met landen in Azië hebben we handelsrelaties en uitwisselingen van mensen. Burgers uit alle delen van de wereld gaan heen en terug. Als de situatie ergens niet veilig is, kan dat gevolgen hebben voor ons in Nederland. We weten van dit soort besmettingen dat de wereld veiliger is als alle landen gevaccineerd zijn."

De burgemeester, die zelf vorige week een prik heeft gekregen ("Ik heb er geen last van hoor, alleen de prik zelf was een beetje pijnlijk"), doet namens de stad Rotterdam en de burgemeesters van andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 10 duizend euro in 'de pot'. "Ik zou het geweldig vinden als alle Nederlanders en Rotterdammers in de mate dat ze dat kunnen een bijdrage zouden leveren. De wereld is pas echt vrij van corona als iedereen vrij is. Niet alleen het rijke Westen, maar ook het arme Zuiden, Azië en Latijns-Amerika."

'Virus kent geen grenzen'

Daar is Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC, het roerend mee eens. "Het zou bijvoorbeeld beter zijn als we niet op vakantie naar het buitenland zouden gaan; als we gaan reizen loop je gevaar dat je contact hebt met mensen daar en dat je een mutatie van het coronavirus mee terugneemt. Dat blijft een risico, daarom is het belangrijk om ook snelheid te maken in andere landen; om daar vaccins uit te delen. Dan is het pas écht veilig."

"We zien hier dat het al moeilijk is om een goede vaccinatiecampagne op te zetten", valt hoofd interne geneeskunde bij het Erasmus MC Robin Peeters hem bij. "Je kunt je voorstellen dat dat in andere landen, waar ze minder faciliteiten hebben, nog veel moeilijker is. Zij hebben onze hulp nodig! Hoe ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg naalden zijn of hoe ze de vaccins gekoeld door het land moeten vervoeren."

"Wij zijn allemaal pas veilig als iedereen gevaccineerd is", zegt actievoorzitter Laszlo tot slot. "Dit virus kent geen grenzen."