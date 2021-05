In een woning aan de Ellemare in Rotterdam-Zuidwijk is een man van 59 gewond geraakt na ruzie met de buren.

Dat gebeurde rond 4 uur in de nacht van zondag op maandag. Volgens de politie was er sprake van onenigheid over geluidsoverlast. Eerder op de avond was daar een melding over binnengekomen.

Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 40-jarige buurman die ook ter plaatse was, is aangehouden.