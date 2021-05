Liveblog teruglezen: Coronacijfers incompleet door storing, ontevredenheid bij sauna's over versoepelingen

- Het demissionair kabinet heeft besloten dat de aangekondigde versoepelingen doorgaan

- Er is woensdag definitief publiek welkom bij de wedstrijd Feyenoord - Sparta

20:45 Kuipers: operaties kunnen versneld weer worden hervat

De coronadruk op de ziekenhuizen loopt snel terug, wat betekent dat de eerste uitgestelde 'gewone' operaties weer in versneld tempo kunnen worden opgestart. Hoe snel dat kan gebeuren, zal van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen, afhankelijk ook van hoe urgent een ingreep is. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maandagmiddag bij zijn wekelijkse persmoment.

Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit kwam vorige week naar voren dat er nog altijd meer dan 40 procent minder operatiekamers beschikbaar zijn voor reguliere ziekenhuiszorg. Maar in de ziekenhuizen is de situatie nu in rap tempo aan het verbeteren. Ten opzichte van de piek in de tweede week van april liep het aantal opnames van covidpatiënten de afgelopen week met 26 procent terug.

19:31 Knalgele bus moet aandacht trekken voor Giro555-actie coronahulp buitenland: 'Iedere euro telt'

Al een miljoen euro is er binnen gekomen op Giro555, maar genoeg is het niet. Het rekeningnummer, waarop gedoneerd kan worden voor bestrijding van het coronavirus in arme landen, is vorige week geopend. De opbrengst valt tot nu toe tegen.

Volgens de Rotterdamse Laszlo is de teller op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie in de afgelopen vijf jaar nog nooit zo laag geweest. "Iedere euro telt", begint ze, "en een miljoen is heel veel geld, maar als je het vergelijkt met andere acties blijft het begin wat achter op wat we gewend zijn - daar moeten we wel eerlijk in zijn."

Met de knalgele Giro555-bus proberen de samenwerkende hulporganisaties aandacht te krijgen voor de bestrijding van het coronavirus in arme landen. Bij de bus, geparkeerd voor het stadhuis in Rotterdam, roept burgemeester Aboutaleb op om te doneren: "De wereld is pas vrij van corona, als iedereen vrij is."

Burgemeester Aboutaleb doneerde namens Rotterdam een geldbedrag | Foto: Giro555 / Arie Kievit

18:30 Sauna's moeten dicht blijven: 'Het is coronaproof te organiseren, dus gek dat we niet open mogen'

Bij sportscholen en zwembaden kan de vlag uit, maar bij sauna's overheerst teleurstelling om de versoepelingen van de coronaregels. Zij mogen de deuren nog altijd niet openen, terwijl ze bij de vorige openstelling van de sportscholen in juli 2020 wél gelijk liepen met deze bedrijfstak.

"Het is coronaproof te organiseren. Om die reden vinden we het nóg gekker dat we niet open mogen", zegt bedrijfsleider Cherise Krowinkel van Thermen Binnenmaas in 's-Gravendeel.

Volgens de bedrijfsleider is een bezoek aan de sauna niet alleen goed coronaproof te organiseren, maar is het ook goed voor het welzijn, lichaam, geest en weerstand. "Iets wat we op dit moment wel kunnen gebruiken, denk ik", zegt ze. "We werken op reservering, met een maximum aantal gasten. We hebben daarnaast twee ontzettend ruime terrassen waar gasten alle afstand kunnen houden."

Sauna | Foto: Pixabay

17:55 Opnieuw taakstraffen voor oproepen tot avondklokrellen

Twee mannen uit Gorinchem en Sliedrecht en een vrouw uit Rotterdam zijn veroordeeld tot taakstraffen voor het oproepen tot rellen begin dit jaar uit protest tegen de avondklok. De verdachten hebben 30 tot 120 uur taakstraf gekregen.

De drie riepen allen op om vanwege de avondklok (die was ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen) in hun woonplaatsen te rellen op 25 januari. Uiteindelijk liep het op die dag en avond in Rotterdam-Zuid volledig uit de hand. Er vonden vernielingen plaats en winkels werden geplunderd.

Lees hier meer.

16:35 - Meer Pilots Testen voor Toegang

In april en mei waren in heel Nederland al pilots met testbewijzen voor evenementen en activiteiten, maar daar komen eind deze maand nog een aantal bij. Naast honkbalwedstrijden in Rotterdam en rugbywedstrijden in Hoek van Holland is er ook een pilot bij casino Playworld Dordrecht en Corso Casino in Rotterdam op 29 mei.

Mensen hebben een testbewijs nodig voor ze naar binnen mogen.

15:55 - Poolse en IJslandse Eurovisie-delegaties in quarantaine

De songfestivaldelegaties uit Polen en IJsland blijven in quarantaine nadat er zaterdag 15 mei leden een positieve coronatest hadden teruggekregen. Inmiddels zijn beide delegaties opnieuw getest. De resultaten van de Poolse delegatie waren negatief. De delegatie van IJsland is nog in afwachting van de resultaten. Alle leden van beide landen blijven in quarantaine tot de eerste generale repetitie dinsdagavond.

De delegaties van Malta en Roemenië verblijven in hetzelfde hotel als Polen en IJsland. Daarom zagen zij gisteren voor de zekerheid af van deelname aan de openingsceremonie. De PCR-testen van deze delegaties waren ook vandaag negatief en zij hoeven dus niet meer verplicht in quarantaine te blijven.

15:45 uur - RIVM: 482 nieuwe coronabesmettingen, maar cijfers niet compleet door storing

Het RIVM meldt maandag 482 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Het is al meer dan twee maanden niet voorgekomen dat er minder dan 490 besmettingen zijn gemeld. Het zijn er ook zo'n honderd minder dan een dag eerder. Toen werden er 583 nieuwe besmettingen gemeld. Het RIVM waarschuwt echter dat het aantal lager is door ICT-problemen.

De aantallen van maandag liggen flink lager dan vrijdag: toen werden er 767 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Op zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen tegen de 500 aan. De laatste keer dat het aantal besmettingen onder de 490 lag, was op 5 maart. Toen werden er 469 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Vorige week maandag was er ook een daling te zien ten opzichte van het weekend. Op zondag werden er 1021 nieuwe gevallen gemeld, terwijl het op maandag om 662 nieuwe besmettingen ging.

In de afgelopen 24 uur zijn twee regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Rotterdam en Gorinchem. Verder meldt het RIVM acht nieuwe ziekenhuisopnames. Zondag waren dat er veertien. Lees hier meer

13:40 uur - Feyenoord-Sparta definitief met thuispubliek

De wedstrijd in de play-offs tussen Feyenoord en Sparta wordt woensdagavond met publiek gespeeld, meldt de KNVB. Door alle versoepelingen heeft de overheid toestemming gegeven dat er bij de play-off wedstrijden om Europees voetbal en degradatie in Nederland beperkt publiek mag worden toegelaten. Er mag alleen thuispubliek worden toegelaten. Clubs die uitspelen mogen volgens de regels van de pilot in eigen stadion een public viewing organiseren, zegt ECV.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is er al met lokale overheden overlegd en is er een goedkeuring. Vorige maand was er voor het laatst publiek aanwezig in de Kuip bij de wedstrijd Feyenoord-Vitesse (0-0). Dat was tijdens een fieldlab experiment. Het gaat nu om een pilot. Bij de wedstrijd mogen 6500 toeschouwers aanwezig zijn. Alle supporters moeten vooraf worden getest.

Lees hier meer

12:15 uur - Versoepelingen gaan door

Het kabinet drukt de 'pauzeknop' maandag niet in en daarmee gaan de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels in. Dat is de uitkomst van overleg vanochtend tussen betrokken ministers en experts. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", zegt demissionair minister De Jonge. "Het is vooral een effect van vaccinatie."

Dit betekent onder meer dat zogenoemde doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, onder voorwaarden weer open kunnen. Ze mogen één persoon per 10 vierkante meter toelaten. Binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie of een dierenverblijf binnen, mogen niet open.

Lees hier meer

10:02 uur - Stap 2 naar nieuwe versoepelingen?

Het demissionaire kabinet hakt vandaag een knoop door over de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Vorige week maakten premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat op woensdag 19 mei stap 2 van het zogeheten openingsplan kan ingaan. Dat zou onder meer betekenen dat pretparken, dierentuinen en sportscholen weer open kunnen en dat terrassen hun openingstijden kunnen verruimen naar 06.00 tot 20.00 uur.

Het kabinet bouwde wel een "pauzeknop" in: de versoepelingen gaan alleen door als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. Gisteren bleek dat de ziekenhuisbezetting op weekbasis met tientallen procenten afneemt. Het licht voor verdere versoepelingen vanaf 19 mei lijkt daarmee op groen te staan. Later vandaag neemt het kabinet daar dus een besluit over.

09:49 uur - Publiek mogelijk welkom bij Feyenoord-Sparta

Er bestaat een kans dat publiek aanwezig mag zijn bij de Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta van komende woensdag. Maar het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt aan Rijnmond dat het plan bestaat om de pilot van testevenementen uit te breiden. "Het gaat dan inderdaad ook om wedstrijden in de play-offs van de eredivisie."

Vandaag wordt verder over het plan gesproken en neemt het ministerie een besluit of de testevenementen worden uitgebreid. Vervolgens moet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bepalen of het publiek daadwerkelijk naar het duel tussen Feyenoord en Sparta mag.

Lees hier meer