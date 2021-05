Versoepelingen gaan door - mogelijk publiek welkom bij Feyenoord-Sparta

- Het demissionair kabinet heeft besloten dat de aangekondigde versoepelingen doorgaan

- Mogelijk is er woensdag publiek welkom bij de wedstrijd Feyenoord - Sparta

12:15 uur - Versoepelingen gaan door

Het kabinet drukt de 'pauzeknop' maandag niet in en daarmee gaan de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels in. Dat is de uitkomst van overleg vanochtend tussen betrokken ministers en experts. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", zegt demissionair minister De Jonge. "Het is vooral een effect van vaccinatie."

Dit betekent onder meer dat zogenoemde doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, onder voorwaarden weer open kunnen. Ze mogen één persoon per 10 vierkante meter toelaten. Binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie of een dierenverblijf binnen, mogen niet open.

10:02 uur - Stap 2 naar nieuwe versoepelingen?

Het demissionaire kabinet hakt vandaag een knoop door over de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Vorige week maakten premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat op woensdag 19 mei stap 2 van het zogeheten openingsplan kan ingaan. Dat zou onder meer betekenen dat pretparken, dierentuinen en sportscholen weer open kunnen en dat terrassen hun openingstijden kunnen verruimen naar 06.00 tot 20.00 uur.

Het kabinet bouwde wel een "pauzeknop" in: de versoepelingen gaan alleen door als de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. Gisteren bleek dat de ziekenhuisbezetting op weekbasis met tientallen procenten afneemt. Het licht voor verdere versoepelingen vanaf 19 mei lijkt daarmee op groen te staan. Later vandaag neemt het kabinet daar dus een besluit over.

09:49 uur - Publiek mogelijk welkom bij Feyenoord-Sparta

Er bestaat een kans dat publiek aanwezig mag zijn bij de Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta van komende woensdag. Maar het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt aan Rijnmond dat het plan bestaat om de pilot van testevenementen uit te breiden. "Het gaat dan inderdaad ook om wedstrijden in de play-offs van de eredivisie."

Vandaag wordt verder over het plan gesproken en neemt het ministerie een besluit of de testevenementen worden uitgebreid. Vervolgens moet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bepalen of het publiek daadwerkelijk naar het duel tussen Feyenoord en Sparta mag.

