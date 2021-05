Jan Boskamp in FC Rijnmond: 'Harroui mag van mij wel naar Feyenoord komen'

Feyenoord en Sparta mogen woensdag uitmaken wie er naar de finale in de play-offs om Europees voetbal gaat. Een stadsderby waarbij één ploeg over meer zelfvertrouwen beschikt dan de ander. In FC Rijnmond stond de aankomende stadsderby centraal en Jan Boskamp gaf aan dat hij sowieso een speler van Sparta graag de overstap ziet maken naar Zuid. "Die Harroui, die mag van mij wel naar Feyenoord komen."

Naast Harroui gaat het ook over andere spelers die belangrijk zijn geweest voor Sparta. Van topscorer Lennart Thy tot het creatieve middenveld met Smeets, Mijnans en de eerder genoemde Harroui. "En er zit ook veel stabiliteit in de ploeg", zegt analist Geert van Ouden. "Dat zie je bijvoorbeeld aan een Lennart Thy, bij Feyenoord heb je alle spitsenwissels gehad, maar bij Sparta wordt er niet veel aan gesleuteld en draait het gewoon."

Henk Fraser

De man achter die stabiliteit is Henk Fraser, waarvan Jan Boskamp denkt dat hij ook zeker bij Feyenoord had gepast. "Ook bij Sparta nu, ze hadden het eerst heel moeilijk maar hij bleef vertrouwen geven aan bepaalde jongens en vasthouden aan bepaalde principes. Combineer dat met het feit dat hij de club kent, de mentaliteit, ik denk dat hij ideaal zou passen bij Feyenoord."

"Want als je bij Henk niet mee gaat, dan ga je maar weg", vervolgt Boskamp. "Iedereen weet met hem als trainer waar je aan toe bent. Dat heeft hij bij ADO, Vitesse en nu Sparta laten zien met veel successen."

Vijfde plaats en de play-offs

Het goede gevoel rondom Sparta maakt de ploeg voor Feyenoord een hele gevaarlijke klant volgens iedereen aan de tafel. "Dat het nu over één duel is, is echt een voordeel voor Sparta", zegt Den Ouden. "Acht van de tien keer wint Feyenoord, maar Sparta heeft nu het goede gevoel en dat maakt het wel dat Feyenoord denk ik met poep in de broek naar De Kuip gaat."

"Ze zijn ook vijfde geworden omdat ze simpelweg niet de kwaliteit hebben om een tegenstander kapot te spelen", zegt Boskamp vervolgens over de vijfde plek van Feyenoord. Al vindt Ruud van Os dat Boskamp daarmee te makkelijk redeneert. "De lat is te snel omlaag gegaan, met deze begroting moet je gewoon meer eruit halen dan dit."

Boskamp hoopt echter onder Slot volgend jaar een ander Feyenoord te zien dat desnoods veel kansen geeft aan jonge, nog onbekende jongens. "Een Burger of een Wehrmann, die moeten ook vertrouwen gaan krijgen. Dan ga je zien wat je eraan hebt, al is bij Feyenoord spelen natuurlijk wel anders dan bij Sparta, vooral qua druk." Den Ouden denkt echter dat enkel vertrouwen geven aan jonge spelers niet de oplossing is. "Als je met zulke spelers gaat starten en bijvoorbeeld Harroui nu al voor de basis haalt, dan moet je accepteren dat je negende wordt, en niet mee doet om de plekken in de top drie."