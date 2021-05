Ontvangst bij Kasteel en vooruitblik Feyenoord-Sparta met Jan Boskamp in FC Rijnmond

Naast Boskamp schuiven ook analyticus Geert den Ouden en chef sport Ruud van Os aan bij presentator Bart Nolles. Samen blikken ze terug op het afgelopen eredivisie-seizoen. Feyenoord stelde teleur met een vijfde plaats, terwijl Sparta verraste en de laatste weken opklom naar een achtste plek. Zo versloeg Feyenoord afgelopen weekend met 3-0 van RKC en won Sparta in Heerenveen met 2-1.

Lang terugkijken heeft echter geen zin, want woensdag (21:00 uur) wacht voor Feyenoord en Sparta alweer het volgende duel. En wat voor duel. In de Kuip nemen de Rotterdamse clubs het tegen elkaar op voor een finaleplek in de play-offs om Europees voetbal. Verwacht Jan Boskamp dat Feyenoord dit haalt? Of moet de ploeg van Dick Advocaat vrezen voor Sparta, dat de laatste weken in een uitstekende vorm is.

Dick Advocaat na de wedstrijd van Feyenoord-RKC. Tekst gaat verder onder de video.

"Je moet wel reëel zijn, die ploegen zijn niet voor niets boven ons geëindigd", zei Sparta-trainer Henk Fraser over de kansen van zijn ploeg om daadwerkelijk dat ticket voor de tweede voorronde van de Conference League te bemachtigen. "We gaan de uitdaging aan en hebben ook spelers die dat durven. Dat er een verschil is met Feyenoord weten we, maar wij hebben ook onze kwaliteiten en daar geloven we heilig in. Ik denk ook dat het een voordeel is dat we maar één wedstrijd spelen. We gaan het gevecht aan, dat kan ik je verzekeren."

Natuurlijk kijken we in de uitzending ook terug naar de beelden van de uitzinnige Sparta-supporters, die de selectie alvast bedankten voor het succesvolle seizoen. De club kende een moeizame start van de competitie, maar stelde de achtste plaats veilig door een ijzersterk competitieslot.

Sparta-spelers vieren feest met supporters. Tekst gaat verder onder de video.

Tot slot wordt aan tafel ook gesproken over de ongeregeldheden in en rond de Kuip tijden Feyenoord-RKC. Stadion-directeur Jan van Merwijk was daar duidelijk over. "We zullen gepaste maatregelen treffen. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt", aldus Van Merwijk.

