Feyenoord haalt clubarts weg bij AZ als opvolger van Van Eijck

Van der Hoek was jarenlang volleyballer in onze regio bij Nesselande. Na zijn actieve loopbaan ging hij als eerste als medisch begeleider aan de slag bij de Rotterdamse volleybalclub. Daarna werd hij in 2009 door AZ aangesteld als clubarts. De Dordtenaar werkte in Alkmaar dus al samen met toekomstig trainers Arne Slot en Marino Pusic. Van der Hoek studeerde geneeskunde aan het Erasmus MC en is op voorspraak van Casper van Eijck aangesteld. Van Eijck, die zelf ook sinds 2009 actief is als clubarts bij Feyenoord, gaat zich op de achtergrond nog inzetten voor Feyenoord.