Versoepelingen gaan door, kabinet vindt cijfers goed genoeg

Het kabinet drukt de 'pauzeknop' maandag niet in en daarmee gaan de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels in. Dat is de uitkomst van overleg vanochtend tussen betrokken ministers en experts. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", zegt demissionair minister De Jonge. "Het is vooral een effect van vaccinatie."