Feyenoord hangt mogelijk straf boven het hoofd na ongeregeldheden

De aanklager betaald voetbal van de KNVB gaat een vooronderzoek starten naar de gebeurtenissen rond Feyenoord-RKC. Scheidsrechter Bas Nijhuis moest de wedstrijd in De Kuip korte tijd staken, omdat supporters de Kuip in waren gekomen en vuurwerk op het veld hadden gegooid. Feyenoord wacht een mogelijke straf.

De aanklager zal op basis van alle verklaringen beslissen of er wordt overgaan tot een schikkingsvoorstel of dat de zaak wordt geseponeerd. Daar kan volgens een woordvoerder van de voetbalbond ook nog wel enige tijd overheen gaan voor er een straf wordt uitgesproken. Het is nog niet bekend hoe supporters de kuip konden binnenkomen. Stadion directeur jan van Merwijk had het vermoeden dat er een sleutel van het hek in omloop is onder supporters.