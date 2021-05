Don Diego Poeder was als baby bijna opgegeven: ‘Als ukkepuk is mijn knokkersmentaliteit ontstaan’

Zijn moeder was net 20 jaar toen ze Don Diego kreeg. Te jong om voor hem te zorgen. Daarom ging Poeder bij zijn tante wonen. “Mijn tante had vijf kinderen”, zegt de voormalig topsporter. “Ik werd nummer zes. De jongste in het gezin. Aan de ene kant werd ik vertroeteld, maar aan de andere kant was het ook hard werken. Als jongste in het gezin moest ik voor mezelf opkomen. Als er eten was, moest ik opstaan en er achteraan. Anders aten de oudere

kinderen het op. Zo gaat dat. Ik móést wel knokken. Ook hier is een belangrijk deel van mijn vechtersmentaliteit ontstaan. Het was volop vechten natuurlijk. Dus dan ga je wel dingen ontwikkelen.”

Vader niet bij de geboorte

Don Diego is opgegroeid zonder vader in zijn leven. “Hij is er nooit voor me geweest. Hij was ook niet bij mijn geboorte en toen ik lag te vechten voor mijn leven. Ik ken hem niet en dat maakt me ook niet meer uit. Dat is niet altijd zo geweest. Ik heb een periode gehad dat ik hem wilde leren kennen. Zijn stamkroeg zat op de West-Kruiskade. Daar ben ik op een dag naartoe gegaan. Ik stond opeens voor hem. Ik hoefde niks van hem. Ik wilde alleen weten wie hij was. Ik was nieuwsgierig. Ik wilde weten waar ik vandaan kwam. Hij stamelde tegen me dat hij met me wilde afspreken. Dat we moesten gaan zitten. Maar hij is twee keer niet komen opdagen. Toen was ik er klaar mee. Vanaf dat moment was hij dood voor mij. Zo móést ik het wel zien, om door te kunnen. Ik heb de achternaam van mijn moeder en daar ben ik supertrots op. Later, toen ik wereldkampioen was, hoorde ik via via dat mijn vader heel trots op me zou zijn. Maar dat deed me helemaal niks. Ik weet hoe het is om geen vader te hebben. Ik ben wél een vader voor mijn kinderen. Of ik een extra goede vader ben, omdat ik er zelf niet één had? Eh... nee. Dat heeft er niks mee te maken, denk ik. Ik vond het wel heel belangrijk om mijn kinderen meteen te erkennen. Dat heb ik gedaan nog voordat ze waren geboren. Dat was een heerlijk gevoel. Ik ben zelf namelijk nooit erkend.”

Belangrijke plek

Poeder neemt presentator Sander de Kramer mee naar sporthal Schuttersveld in Crooswijk. “Dit is een heel belangrijke plek voor me. Hier ben ik voor het eerst Nederlands kampioen geworden. Ik was toen 18 jaar. Maar net zo belangrijk, hier heb ik mijn zoontje voor het eerst aan Rotterdam gepresenteerd. Ik had hem in een draagzak. Inmiddels kan hij míj dragen, haha.”

Poeder vertelt dat hij eigenlijk per toeval in de bokssport terecht is gekomen. “Mijn beste maatje wilde gaan kickboksen. Ik dacht: dan ga ik met je mee. Maar hij kwam vervolgens niet opdagen. Toen ben ik maar in mijn eentje naar binnen gegaan. De rest is geschiedenis.”

Wereldtitel

Dan blikt de Rotterdammer terug op dé wedstrijd van zijn leven. De partij tegen Terry Ray, die hem de wereldtitel bracht. “Toen ik hem bij de weging zag lopen, had hij een supergrote jas aan. Ik dacht: Huh, waarom is hij zo gróót?! Maar de volgende dag in de ring viel het allemaal reuze mee. Toen wist ik dat er niks meer fout kon gaan. Wat er met me gebeurde toen ik te horen kreeg dat ik wereldkampioen was? Nou, dat is een apart verhaal. In ronde acht gaf hij me een stoot ná het stopsein van de scheidsrechter. Toen ben ik neergegaan en heb ik mijn hoofd gestoten. Na de wedstrijd had ik knallende koppijn. Ik ben per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar heb ik tot diep in de nacht gezeten. Ze hebben een scan gemaakt van mijn hoofd. Niemand kent dit verhaal. Maar iedereen dacht natuurlijk dat ik de polonaise liep in de stad. Maar in werkelijkheid heb ik mijn wereldtitel gevierd in het ziekenhuis. In mijn uppie met hoofdpijn. Eenmaal terug in Rotterdam heb ik het overigens ruimschoots goedgemaakt. Mijn leven was in één klap veranderd.”