Feyenoord-Sparta definitief met thuispubliek

De wedstrijd in de play-offs tussen Feyenoord en Sparta wordt woensdagavond met publiek gespeeld, meldt de KNVB. Door alle versoepelingen heeft de overheid toestemming gegeven dat er bij de play-off wedstrijden om Europees voetbal en degradatie in Nederland beperkt publiek mag worden toegelaten. Er mag alleen thuispubliek worden toegelaten. Clubs die uitspelen mogen volgens de regels van de pilot in eigen stadion een public viewing organiseren, zegt ECV.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is er al met lokale overheden overlegd en is er een goedkeuring. Vorige maand was er voor het laatst publiek aanwezig in de Kuip bij de wedstrijd Feyenoord-Vitesse (0-0). Dat was tijdens een fieldlab experiment. Het gaat nu om een pilot. Bij de wedstrijd mogen 6500 toeschouwers aanwezig zijn. Alle supporters moeten vooraf worden getest.

Ook in de finale van de play-off om Europees voetbal waarin of Feyenoord of Sparta uitkomt mag er publiek aanwezig zijn. Feyenoord speelt bij winst thuis, terwijl Sparta altijd in de finale een uitwedstrijd speelt. De hoogst geklasseerde club speelt altijd thuis. Sparta treft bij winst in de derby FC Groningen of FC Utrecht.

Sparta laat weten geen public viewing te organiseren op het Kasteel. "Door de korte termijn en het feit dat het stadion verbouwd en er dus geen zitplaatsen op de tribune zijn, is het met de huidige coronamaatregelen niet te organiseren. Een alternatieve locatie dan de tribune is er niet", laat Sparta weten.

