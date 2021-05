Podcast Sparta: 'Heerlijk gevoel dat Feyenoord bang voor ons is'

In volle euforie praten Spartanen Ruud van Os en Anton Slotboom met Frank Stout over het prachtige seizoen van hun club. Woensdag is de derby tegen Feyenoord. "Heerlijk om te voelen dat ze bang voor ons zijn", zegt Slotboom lachend.

In Podcast Sparta gaat het uiteraard over het spontane volksfeest van zondagavond. Maduka Okoye en Tom Beugelsdijk stalen de show na afloop van Heerenveen-Sparta. "De coronamaatregelen werden geschonden, net zoals dat op andere plekken gebeurde", stelt Van Os. "Maar het is wel begrijpelijk. Hoe mooi om te zien is dan dat alle supporters na afloop zonder wanklank weggaan. Sterker nog, een aantal ruimde eerst de rotzooi op."



Het drietal blikt ook op vooruit op de belangrijke wedstrijd van woensdagavond. En ze halen herinneringen op aan eerdere memorabele ontmoetingen in De Kuip. Over de 'heimweeclausule' van Tinus Bosselaar en de winnende goal van Nourdin Boukhari, zondagavond nog een van de gevierde trainers.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl