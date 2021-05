Van Feyenoordwatcher naar songfestivalverslaggever: Dennis bevindt zich 2 weken in de 'positieve bubbel'

Nee, hij is geen superfan. Daar wil Rijnmondverslaggever Dennis van Eersel duidelijk over zijn. En nee, hij loopt dus ook niet twee weken lang met regenboogjes op zijn wangen rond. Integendeel, de journalist moet twee weken hard aan de bak als verslaggever op het Eurovisie Songfestival.

Normaal gesproken ademt Dennis van Eersel sport, maar voor twee weken per jaar verruilt hij de commentatorenmicrofoon voor de wereld van het songfestival. Dit jaar is een bijzondere: hij doet namelijk niet alleen verslag van het Eurovisie Songfestival, maar zijn reportages gaan de hele wereld over. Van Eersel werkt voor de EBU als verslaggever voor de duizend journalisten die er niet bij kunnen zijn in Rotterdam.

Superhard aan het werk

"Ik kom al tien jaar bij het songfestival als journalist", vertelt Van Eersel. "Ik beschouw mezelf niet als fan, ik ben hier twee weken superhard aan het werk als journalist." Al moet hij wel toegeven dat hij 'iets' met het liedjesfestijn heeft. "Dat is net als met Feyenoord: ik doe verslag omdat ik iets heb met de club. Als ik het songfestival stom zou vinden, zou ik dit niet doen."

Met 'dit' verwijst Van Eersel naar de items die hij maakt voor de nieuwsbulletins die twee keer per dag gemaakt worden door het songfestival. "Die gaan richting de pers die hier niet kan zijn", vertelt hij. Er zijn vijfhonderd journalisten welkom in Rotterdam, maar bijna duizend kunnen niet komen. "Omdat Ahoy de capaciteit niet heeft, maar ook door reisrestricties in hun eigen land. Daarom volgen ze het festival vanuit hun eigen woonkamer, terwijl ik hun ogen en oren ben. De items die ik maak, de mensen die ik spreek; dat hadden ze eigenlijk zelf willen doen. Nu gebruiken ze mijn materiaal."

Wow-momenten

Dat maakt dit jaar een stuk specialer dan voorgaande jaren, toen Van Eersel als 'gewone' journalist verslag deed van het spektakel. Al is het maar omdat hij opeens achter de schermen mag. "Normaal gesproken blijf je als journalist in het perscentrum, maar nu mag ik rondom het podium komen en achter de schermen. Ik vind het heel uniek om dat deel van deze wereld met mijn eigen ogen te zien. Dat is echt heel speciaal."

"Wat ik ook heel gaaf vond, was dat tussen twee repetities in een regisseur op een scherm zit te kijken en het optreden frame voor frame beoordeelt. Dat hij op de seconde bepaalt welke camera hij wanneer gebruikt; op zo'n niveau wordt er overlegd. Voor een tv-maker als ik is het Eurovisie Songfestival één énorme show."

Toch beleeft de sportverslaggever de meeste 'wow'-momenten in de evenementenhal. "Het is in 'mijn eigen' Ahoy, de plek waar ik kom voor de zesdaagse van Rotterdam. En nu staan er van die songfestivalborden. Het is echt een beetje surrealistisch af en toe."

De buitenlandse journalisten die Van Eersel spreekt, zijn voornamelijk lovend over Rotterdam. "Dat verbaast me dan weer helemaal niets", zegt de verslaggever lachend. "Ik ben zelf als jaren verknocht aan deze stad. Daarom vond ik het ook zo gaaf dat het festival hier kwam!"

Twee weken in een positieve bubbel

Bij voorgaande edities reisde Van Eersel naar het hostland om dáár verslag te doen. "Dat doe ik al sinds 2012", vertelt hij. "Daarvoor keek ik het altijd op tv, maar ik ben er een beetje ingerold." Daar is hij overigens héél blij mee, want het songfestival voelt voor hem als 'een warm bad'. "Het is twee weken per jaar in een positieve bubbel zitten, dat past wel heel goed bij mij."

Al sinds die eerste editie waar hij bij was, is hij verkocht. "Pas toen ik erbij was, kreeg ik al dat extra's mee. Het is een rondreizend circus. Als tv-maker kan ik het nóg meer waarderen: wát een productie is dit. Als je daar met je neus opstaat, groeit automatisch je respect voor wat ieder jaar wordt neergezet."

Hoewel Van Eersel immens geniet van die twee weken, benadrukt hij dat het wel hard werken is. De twee tot drie items die in de tweemaal daagse nieuwsbulletins voorbijkomen, maakt hij allemaal zelf. "Het is buffelen, maar heel leuk om te doen." En het blijft vooral genieten: "Genieten is het doel van het leven", zegt hij wijs. "Normaal doe ik dat bij Feyenoord en nu hier."