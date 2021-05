RIVM: 482 nieuwe coronabesmettingen, maar cijfers niet compleet door storing

Het RIVM meldt maandag 482 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Het is al meer dan twee maanden niet voorgekomen dat er minder dan 490 besmettingen zijn gemeld. Het zijn er ook zo'n honderd minder dan een dag eerder. Toen werden er 583 nieuwe besmettingen gemeld. Het RIVM waarschuwt echter dat het aantal lager is door ICT-problemen.

De aantallen van maandag liggen flink lager dan vrijdag: toen werden er 767 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Op zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen tegen de 500 aan. De laatste keer dat het aantal besmettingen onder de 490 lag, was op 5 maart. Toen werden er 469 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Vorige week maandag was er ook een daling te zien ten opzichte van het weekend. Op zondag werden er 1021 nieuwe gevallen gemeld, terwijl het op maandag om 662 nieuwe besmettingen ging.

In de afgelopen 24 uur zijn twee regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Rotterdam en Gorinchem. Verder meldt het RIVM acht nieuwe ziekenhuisopnames. Zondag waren dat er veertien.

Landelijke cijfers

Ook landelijk gezien is het een goede dag: bij het RIVM zijn namelijk tot 10:00 uur vanmorgen 2904 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1551 minder dan gisteren en is het laagste aantal sinds half februari. Ook hierbij spelen de ICT-problemen een rol.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 5047 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 28 procent vergeleken met vorige week.

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het Ministerie van Volksgezondheid 7,3 miljoen prikken gezet. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden.

Bij het RIVM werden 7 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 13. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 17 doden per dag, tegen 22 doden per dag een week eerder. In het weekend worden minder overlijdensgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

Versoepelingen

Eerder op de dag zei het kabinet dat de aangekondigde versoepelen van de coronaregels aanstaande woensdag ingaan. In de cijfers was namelijk een 'goede daling' te zien, liet demissionair minister Hugo de Jonge weten. Met de versoepelingen mogen bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen onder voorwaarden open. Ook kunnen sportscholen en binnenzwembaden de deuren weer openen.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 2582

Albrandswaard: 7 - 2858

Barendrecht: 10 - 5210

Brielle: 5 - 1578

Capelle aan den IJssel: 14 - 7578

Dordrecht: 25 - 13948

Goeree-Overflakkee: 11 - 4429

Gorinchem: 12 - 3949

Hardinxveld-Giessendam: 9 - 2666

Hellevoetsluis: 6 - 3390

Hendrik-Ido-Ambacht: 8 - 3522

Hoeksche Waard: 25 - 8215

Krimpen aan den IJssel: 8 - 3602

Lansingerland: 10 - 6323

Maassluis: 10 - 3369

Molenlanden: 23 - 5480

Nissewaard: 23 - 8571

Papendrecht: 14 - 3449

Ridderkerk: 11 - 5581

Rotterdam: 191 - 74567

Schiedam: 12 - 9061

Sliedrecht: 4 - 3258

Vlaardingen: 19 - 8251

Westvoorne: 9 - 1130

Zwijndrecht: 12 - 5187

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.