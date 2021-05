Dit is waarom Paul de Leeuw geen host van het Eurovision Village meer wil zijn

Paul de Leeuw heeft zich teruggetrokken als presentator van de online fanzone van het Eurovisie Songfestival, omdat hij zich daar steeds minder thuis ging voelen. "Ik ben 1,5 jaar geleden gevraagd om het buitenprogramma in de fanzone te presenteren en dat is een verschil met het online programma dat in twee weken met veel energie uit de grond is gestampt", laat hij weten.

Zondagavond werd bekend dat de cabaretier en presentator zich had teruggetrokken en dat de presentatieklus wordt overgenomen door Sofie van den Enk. De cabaretier vertelde vorige week nog apetrots te zijn dat het Eurovisie Songfestival dit jaar neerstrijkt in zijn geboortestad. Dat hij als oud-Rotterdammer de online fanzone, het Eurovision Village, mocht presenteren, noemde hij een hele belevenis. "Het is fantastisch. Dat je dit mag hosten en de mensen in Europa mag vertellen hoe goed de stad is, dat vind ik heel erg spannend."

Het Eurovision Village zou in eerste instantie een fysieke plek zijn voor songfestivalfans, voor de Markthal. Daar zou een videotoren komen te staan waar tienduizend mensen gratis het festival zouden kunnen volgen. Ook zouden er shows gegeven worden. Vanwege het coronavirus is daar een online variant voor in de plaats gekomen, waar De Leeuw zich dus niet thuis bij voelt.

"Ik denk dat het nu niet het moment is om iets te zeggen, ook om de focus op de show met Sofie te houden. Ik ben blij dat de NPO Astrid Joosten en mij heeft gevraagd ene extra Op 1-uitzending te maken na de finale van het Eurovisie Songfestival."