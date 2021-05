Sauna's moeten dicht blijven: 'Het is coronaproof te organiseren, dus gek dat we niet open mogen'

De vlag kan uit bij binnensportlocaties zoals sportscholen en zwembaden met de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels, maar teleurstelling overheerst bij de sauna's. Zij mogen de deuren nog altijd niet openen, terwijl ze bij de vorige openstelling van de sportscholen in juli 2020 wél gelijk liepen met deze bedrijfstak. "Het is coronaproof te organiseren. Om die reden vinden we het nóg gekker dat we niet open mogen", zegt bedrijfsleider Sherise Krowinkel van Thermen Binnenmaas in 's-Gravendeel.

Krowinkel dacht na de persconferentie van vorige week dat ze vanaf 18 mei open zouden mogen, toen Rutte sprak over de zwembaden en sportscholen. Er werd al van alles in werking gesteld, maar helaas. "Na een aantal uur zag ik op de site van de Rijksoverheid dat sauna's niét open mogen. Dat is enorm balen. We zijn nu continu aan het schakelen."

Volgens de bedrijfsleider is een bezoek aan de sauna niet alleen goed coronaproof te organiseren, maar is het ook goed voor het welzijn, lichaam, geest en weerstand. "Iets wat we op dit moment wel kunnen gebruiken, denk ik", zegt ze. "We werken op reservering, met een maximum aantal gasten. We hebben daarnaast twee ontzettend ruime terrassen waar gasten alle afstand kunnen houden."

Hoop houden

Helemaal stil is het momenteel niet bij Thermen Binnenmaas. Bepaalde behandelingen, zoals manicure, pedicure en massages, mogen al wel doorgaan. "En het is fijn dat we per komende woensdag in ieder geval onze buitenfaciliteiten kunnen openen, zoals het zwembad en het terras. Daar kun je ook warm en droog zitten, dus op die manier hopen we toch nog wat gasten te ontvangen."

Aanwas heeft het bedrijf ook wel nodig om overeind te blijven. "We hebben de afgelopen tijd geen medewerkers hoeven laten gaan, gelukkig. Dat is niet makkelijk geweest. Het was het afgelopen half jaar hier ontzettend stil en we hebben met het team wel wat klusjes aangepakt binnen, maar dat is op een gegeven moment ook wel klaar."

Ze hoopt dat de zaak nu op 9 juni alsnog volledig open mag. "We moeten positief blijven met zijn allen, dat is belangrijk. Als je geen hoop houdt, maak je het voor jezelf helemaal lastig."