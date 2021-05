Eindexamens zijn begonnen: 'Of ik er klaar voor ben? Ligt eraan welk vak'

Al moeten ze wel toegeven dat het stressvol is. "Het is anders", vertelt eindexamenleerling Catey. "Je moet je iets meer inzetten, nét wat zelfstandiger zijn. En dat is niet per se iets waar ik heel goed in ben", voegt ze lachend toe. "Het kost me iets meer moeite."

"Het zet meer druk op je", valt medeleerling Oumaima haar bij. "Voor corona kregen leerlingen meer klassikale voorbereidingen, met docenten erbij. Dat is nu allemaal veranderd vanwege het coronavirus. Het is allemaal erg zelfstandig."

Sterke punten

Docent Economie Daphne Roelofs denkt overigens dat dat zelfstandige juist een van de sterke punten van de meiden is. "In sommige gevallen is er misschien een achterstand in kennis, maar deze eindexamenleerlingen hebben andere vaardigheden geleerd dit jaar. De zelfstandigheid die zij hebben moeten tonen, dat is niet iets wat je snel hebt. Daar gaan ze echt voordeel van hebben!"

De dames willen volgend jaar vwo gaan doen, maar eerst moeten de eindexamens nog even gehaald worden. "Of ik er klaar voor ben? Dat ligt eraan welk vak", zegt Catey lachend. "We hebben veel bijlessen gehad en bij sommige vakken denk ik dat ik het wel kan handelen. Van sommige weet ik al dat het 'm niet gaat worden."

Oumaima en Catey in de studio van Rijnmond | Foto: Rijnmond

'De druk lag hoger'

Voor de eindexamenleerlingen zijn er allerlei regelingen getroffen, waardoor zij na dit moeilijke schooljaar iets makkelijker hun schoolexamens kunnen halen. Zo mogen ze een onvoldoende wegstrepen en een extra vak herkansen. "Ik ben niet bang dat mijn diploma minder waard wordt hoor", zegt Oumaima. "Ik hoop juist dat mensen extra respect voor ons hebben", valt Catey haar bij, "omdat we alles zelfstandig hebben moeten doen. We hebben juist een stapje bij moeten zetten: de druk lag hoger en de meeste lessen waren online. Dat is niet altijd te doen, maar het is wat het is."

Daphne is trots op haar leerlingen. "Vorig jaar was het al heel erg wennen met de online lessen en dit jaar konden ze ook niet altijd naar school komen. En er mochten bijvoorbeeld maar vijftien leerlingen in een klas zitten, dus hun klas was verdeeld over twee lokalen. Ik moest heen en weer sprinten om les te geven."

Voor dinsdag staat het eindexamen Engels op het programma, maar de toekomst ná dit examen en na het volbrengen van het vwo is nog iets minder duidelijk voor Catey. "Ik weet nog niet wat ik wil doen, misschien ga ik de sociale kant op." Oumaima weet het al wel zeker: "Ik wil arts of kinderarts worden", zegt ze stellig.