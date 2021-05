Gitarist van Postmen en Anouk raakte half verlamd: 'Niet springen, maar dromen!'

In mei 2007 was Willem 23 jaar oud. Hij was gitarist voor onder andere Postmen, Soulvation en Anouk. Samen met hen stond hij op op festivals als Lowlands en Parkpop. Aan dit leven kwam abrupt een einde toen hij werd getroffen door een herseninfarct.

Als gevolg daarvan raakte Willem voor de rest van zijn leven gedeeltelijk verlamd. Gitaarspelen lukt niet meer. In één klap is hij zijn leven, zijn grote passie en zijn inkomen kwijt. Het kost tijd om van die klap te herstellen. Hij werd depressief en verloor de zin om te leven. "Ik zat in een rolstoel en was met een vriend op de Erasmusbrug. Toen zei ik tegen hem: 'Hoe zou het zijn als ik over de reling zou gaan?'"

Willem zat toen op de bodem van zijn depressiviteit. Maar hij knokte zich hieruit. Omdat hij weet hoe het is om niet meer te willen leven, maar ook omdat hij weet hoe het is om daaruit te komen, besloot hij een boek te schrijven. Hij wil anderen, jong en oud, laten zien dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Zijn herstelproces kostte tijd en inspanning, maar heeft hem veel geleerd over vriendschap, vertrouwen en zijn eigen vermogen tot aanpassing. Inmiddels staat zijn leven weer volledig in het teken van muziek en werkt hij als succesvol producer. Daarnaast heeft hij ook andere talenten en kanten bij zichzelf ontdekt. Hij is gelukkig met deze 'Willem, versie 2.0.'

Het boek dat Philipsen schreef over de moeilijke periode zijn het herseninfarct | Foto: Rijnmond

De tips van Willem Philipsen:

Tip 1: Beweeg

''Beweeg elke dag, lekker lopen. Hierdoor leer je de stad beter kennen, maar komt ook het gelukshormoon sneller tot stand. Het klinkt echt als zo'n dooddoener, maar het is echt waar. Naast het gelukshormoon is bewegen ook heel goed voor het aanmaken van nieuwe verbindingen in je hersenen. Zo zag ik dat mijn rechterhersenhelft ineens mijn muziekgedeelte had overgenomen, wat heel bijzonder is", zegt Philipsen.

Tip 2: Eet gezond

"Gezond eten, wat ook goed is voor je lichaam en goed voor je geest", vertelt hij. "Groente, fruit en noten. Een mooi gebalanceerd iets. En het koken zelf ontspant ook."

Tip 3: Blijf lachen

"Deze tip lijkt mij duidelijk! Focus je op dingen die je wel kan en waar je wel blij van wordt. Of ontwikkel gewoon iets waar je blij van wordt. Van niks doen word je echt niet gelukkig!"

Tip 4: Zorg dat je negatief blijft...

"Van covid uiteraard" lacht Philipsen.

Tip 5: Complimenteer jezelf

"Geef dagelijks een compliment aan jezelf. Wat heb je nu goed gedaan? Daar mag je echt wel even stil bij staan. Het maakt je trots, je staat daardoor even stil bij de goede dingen die je doet."

Tip 6: Heb compassie voor jezelf

"Ik vind het heel belangrijk dat je jezelf kan vergeven en liefde hebt voor jezelf, zodat je ook echt aardig bent voor jezelf. Je kunt jezelf heel erg in de put praten. Doordat ik een nieuw doelde stelde voor mijzelf, in dit geval zwemmen terwijl dat eigenlijk onmogelijk was, behaalde ik toch dingen waarvan ik dacht dat ze onmogelijk waren. Dit heeft mij vooral geleerd dat je vooral je eigen race in het leven aan het doen bent. Ik ben gefocust op mijn eindstreep en zal daar dan blij mee zijn."