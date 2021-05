Opnieuw taakstraffen voor oproepen tot avondklokrellen

De drie riepen allen op om in hun woonplaatsen te rellen op 25 januari. Uiteindelijk liep het op die dag en avond in Rotterdam-Zuid volledig uit de hand. Er vonden vernielingen plaats en winkels werden geplunderd.

Een 20-jarige man uit Gorinchem is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het oproepen tot rellen in zijn woonplaats op die bewuste 25 januari. Een 27-jarige man uit Sliedrecht heeft proeftijd van twee jaar en een voorwaardelijke taakstraf gekregen voor het via social media oproepen om massaal naar het gemeentehuis te komen.

Een Rotterdamse vrouw van 28 jaar oud heeft taakstraf van 30 uur gekregen voor het bedreigen van haar moeder. Ze is vrijgesproken voor opruiing op 27 januari.

De zaak tegen een 36-jarige man uit Dordrecht, die rond de 25e opriep tot rellen, is verschoven naar eind van de maand. De man was namelijk niet in de rechtszaal.