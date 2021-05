'Schietpartij in Amsterdam is vergelding voor ombrengen handlanger Rotterdamse drugsbaron'

Onderzoek in de Bergselaan in mei 2020 | Foto: MediaTV

De schietpartij zondagavond in Amsterdam, waarbij een vrouw in een geparkeerde auto onder vuur werd genomen, staat mogelijk in verband met een hoogopgelopen ruzie binnen de organisatie van de Rotterdamse drugsbaron Roger P., alias Piet Costa. Dat meldt de Telegraaf. Het conflict kostte vorig jaar mei het leven van een 25-jarige Rotterdammer, die de handlanger zou zijn van Piet Costa. De politie in Amsterdam zegt alle mogelijke motieven, waaronder dit scenario, te onderzoeken.

Op 10 mei vorig jaar werd de 25-jarige Ibrahim Azaim doodgeschoten op de Bergselaan. Buurtbewoners hoorden destijds meerdere schoten. Na de schietpartij brandde een auto volledig uit onder de Spaansebrug in Overschie.

P. wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Nederland. Hij heeft vele tientallen miljoenen verdiend met de smokkel vanuit Costa Rica, waar hij jarenlang verbleef. Daar dankt hij ook zijn bijnaam aan: Piet Costa. Hij beschouwde Azaim als een soort aangeboren zoon.

De groep rond Roger P., waarin ook Ibrahim Azaim zat, deed volgens de Telegraaf zaken met Robin van O. uit Utrecht. Die laatste zit volgens justitie samen met P. achter de zogeheten martelcontainers, die vorig jaar werden ontdekt in de Wouwse Plantage. Beiden zitten daarvoor momenteel vast. P. zou zijn bestolen door zijn voormalige 'geldjongen', de Nederlandse Iraniër Ali D. Schade: zo'n 130 miljoen euro. D. zou het geld onder meer hebben geïnvesteerd in vastgoed in Dubai en zelf ook vaak in de golfstaat verblijven.

In een poging zijn vermogen terug te krijgen liet P. zijn vroegere kompaan ontvoeren. Ali D. zou 'op de stoel' zijn gezet en het verschuldigde bedrag gedeeltelijk hebben terugbetaald. P. liet hem daarna vrij. Het conflict was daarmee echter niet uit de wereld, want op 10 mei werd Azaim doodgeschoten. Voor Costa was het duidelijk dat D. hierachter zou zitten.

Zeer professioneel en gewelddadig

De schietpartij van zondagavond in Amsterdam was, net als de beschieting in Rotterdam vorig jaar, zeer professioneel en gewelddadig. Azaim werd destijds doorzeefd door zo'n 25 kogels; ook zondag zijn er meer dan dertig kogelhulzen aangetroffen. De 27-jarige bestuurster van een auto werd daarbij geraakt. Zij reed nog door, maar is afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis. Wat de vrouw precies met het conflict te maken heeft, is niet duidelijk. Haar bijrijder bleef ongedeerd.

Twee schutters vluchtten vervolgens in een auto, die later uitgebrand werd aangetroffen. Volgens de Telegraaf waren de inzittenden van de beschoten wagen het beoogde doelwit óf richtten de schutters zich puur op de auto, omdat die gekoppeld werd aan een beoogd doelwit. Een 20-jarige man zit inmiddels vast.