Coolen volgt Brard op bij jeugdopleiding Feyenoord; nieuwe rol voor Stam

Vorige maand werd bekend dat Frank Arnesen het contract van Stanley Brard als hoofd jeugdopleiding niet zou verlengen. Brard zorgde voor verdeeldheid tussen de zogenaamde oude en nieuwe generatie en blunderde opzichtig met verkeerd verzonden mails. Toen dat bekend werd, was eigenlijk al duidelijk dat zijn positie onhoudbaar was.

Vrijwel direct gingen de ogen op Rini Coolen. In 2018 was hij twee jaar hoofd jeugdopleiding bij Rosenborg in Noorwegen. Het was zijn enige klus in een soortgelijke functie. Ook was hij hoofdtrainer van FC Twente, AGOVV, RBC, Adelaide United en hetzelfde Rosenborg.

Stam blijft

Koen Stam blijft verbonden aan Feyenoord. De jonge, ambitieuze trainer is sinds het vertrek van Zeljko Petrovic naar Willem II assistent van Dick Advocaat. Hiervoor was hij de rechterhand van Coolen bij Feyenoord Onder 21. Stam krijgt een nieuwe functie bij Feyenoord. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor het doorvoeren van de aanbevelingen van het Amerikaanse bedrijf SportSology. Al eerder schreven wij over de plannen van Arnesen om een eenduidige lijn in het spel van de Feyenoord-jeugd te krijgen. Stam moet deze lijn bewaken.

Arnesen is nog op zoek naar een nieuwe technische staf voor Feyenoord Onder 21. Alle jeugdteams op Varkenoord zijn verder voorzien van een hoofd- en assistent-trainer.



