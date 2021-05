Erasmusbrug bijzonder uitgelicht vanwege songfestival: 'We voorzien De Zwaan van vleugels'

Presentator Beau van Erven Dorens reed de burgemeester in een tuktuk vanaf theater Walhalla naar de Erasmusbrug - ook wel De Zwaan genoemd - om de klus te klaren. De brug was voor deze gelegenheid in eerste instantie helemaal gedoofd, zodat het effect extra duidelijk zou zijn. Na een druk op de knop was niet alleen de brug uitgelicht, maar leek het met de schijnwerpers aan de zijkant ook alsof De Zwaan vloog.

Het effect kwam op tv alleen niet helemaal over zoals ogenschijnlijk bedoeld, blijkt uit reacties op sociale media. "Was het nu zo bewolkt?" en "Ik heb wel eens fellere verlichting gezien op de Erasmusbrug" zijn enkele reacties.

Zondagavond was de Erasmusbrug nog uitgelicht in de Nederlandse driekleur vanwege het Eurovisie Songfestival.

Dansende mensen op het World Port Center

Ook het Rotterdamse World Port Center is sinds maandagavond 21:00 uur op een bijzondere manier verlicht. Een aantal dansende mensen wordt vanaf dat moment levensgroot geprojecteerd op het gebouw in het kader van de internationale Eurovisie Songfestival-campagne #SWINGALONG. De geprojecteerde dansers zijn tot en met zondagavond elke avond van 21:00 uur tot 02:00 uur te zien.

Mensen die zichzelf graag al dansend terugzien op het World Port Center, kunnen meedoen aan deze dans-challenge. Een selectie daarvan wordt ook daadwerkelijk getoond.

Een projectie op World Port Center | Foto: Rotterdam Partners

Het bestralen van diverse Rotterdamse gebouwen is onderdeel van de show-act Rock the Roof, die straks terug is te zien in de liveshows in Ahoy. Zes oud-winnaars brengen in dit programma-onderdeel hun lied ten gehore vanaf drie bijzondere locaties in Rotterdam: de daken van de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen. "De optredens van Lenny Kuhr , Teach-In, Sandra Kim, Helena Paparizou, Lordi en Måns Zelmerlöw worden hiermee letterlijk naar grote hoogtes getild", zegt een woordvoerder van het festival.

De komende dagen zullen dit soort lichtshows ook te zien zijn bij andere iconen in de Maasstad, zoals Depot Boijmans Van Beuningen en Hotel New York.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn dinsdag en donderdag. Zaterdag volgt de finale. Nederland wordt dan vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy.