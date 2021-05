Huisje, boompje, beestje trekt hem niet; 'Daarom het belachelijke plan de wereld rond te lopen'

Tom was niet tevreden over zijn leven en vond het niks om zich - net als zijn vrienden - te settelen. Niets van wat hij deed zette zijn 'soul on fire'. "Dit idee is dan ook ontstaan uit noodzaak", zegt de 34-jarige Tom die inmiddels in hartje Luxemburg is aangekomen na zo'n tien dagen wandelen. "Ik had al wat voettochten door de wildernis gemaakt de afgelopen jaren en ontdekte dat dat een ongelooflijk mooie manier is om je te verbinden met je omgeving, met andere mensen en culturen. Maar zo'n tocht kost ook heel veel geld. Daarom bedacht ik iets belachelijks om zoveel mogelijk aandacht te trekken zodat het ook inkomsten oplevert: I walk around the world. Via de website kunnen mensen een klein bedrag doneren zodat ik de dagen kan doorkomen en mijn droom kan waarmaken."

Vijf jaar wandelen

Tom denkt dat hij er 5 jaar over zal doen om de wereld rond te wandelen. "Met de vierdaagse loop je vijf kilometer per uur. Ik heb gisteren zevenhonderd hoogtemeters gelopen. De komende week heb ik meer dan duizend hoogtemeters per dag voor de boeg. Om een beeld te geven: het is alsof je met een tas van ongeveer 25 kilo op je rug 35 keer een flat van tien verdiepingen op en afloopt. Dan haal je geen vijf kilometer per uur."

Overnachten bij vreemden

Slapen doet Tom in zijn tent of bij mensen thuis. "Ik bel soms bij mensen aan om te overnachten. Zoiets doe je niet zomaar. Ik heb soms een paar uur nodig om me daartoe aan te zetten. Maar na tientallen kilometers lukt dat op een gegeven moment wel. En als je eenmaal binnen bent, voer je de meest geweldige gesprekken aan de keukentafel."

Spontane ontmoetingen | Foto: Tom Boerman

De reis vraagt veel van de Sliedrechter. Toch kan hij het fysiek aan. "Ik loop gemakkelijk een uurtje of acht per dag. Omdat ik al vaker lange wandeltochten heb gemaakt - bijvoorbeeld door Nieuw Zeeland, Himalaya en Zuid-Amerika - zijn mijn spieren wel wat gewend. Het is vooral mentaal: om kunnen gaan met eenzaamheid, alle beslissingen in je eentje nemen. Maar het levert ook ongelooflijk veel mooie momenten op. Je komt op zoveel mooie plekken waar je met de auto nooit zou komen. Daar moet je wat voor over hebben en dat heb ik."

Live volgen

Via zijn website en op Instagram kunnen mensen de avonturen van Tom Boerman live volgen. De in Hardinxveld geboren avonturier hoopt ooit in het theater te kunnen staan om zijn verhalen te delen.