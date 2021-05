Plaswijckpark vanaf woensdag weer open: nieuwe speelplaats op plek van brand

Meteen na de brand die aangestoken bleek, werd een inzamelingsactie gestart door mensen die het park een warm hart toedragen. Op de plek van het oude theatergebouw dat in vlammen opging, moest iets nieuws komen. De actie leverde veel geld op. Voorlopig is daar een speelplaats met interactieve spellen gebouwd.

"We konden de kinderen natuurlijk niet met lege handen achterlaten. Dus hebben we tijdelijk interactieve spellen neergezet", vertelt adjunct directeur, Chantal Mackay. "Die spellen kunnen eventueel verplaatst worden als we besluiten met het bouwen van iets anders", legt ze uit. Over de definitieve invulling van de plek moet nog worden besloten.

Een nieuwe speelplek met overkappende tent, op de plek waar in januari door een brand het theatergebouw in as op ging | Foto: Maikel Coomans

In aanloop naar de opening van woensdag 19 mei zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden ingepland om het park spic en span te maken voor bezoekers. "Het gras wordt gemaaid. De plantjes worden nog geplant. We zijn vijf maanden dicht geweest en dat is een lange periode. We zijn kortom super blij dat we morgen weer open mogen", stelt Chantal. Naast de mensen die in het park werken, zijn ook de dieren verheugd en toe aan bezoekers.

Als dierenverzorger Kees Schammelaar richting de geiten loopt, springt er een meteen tegen het hek op. "Sommige dieren zitten echt te wachten tot er weer publiek komt. Ik denk niet dat ze straks overweldigd worden, want het personeel loopt ook vaak door hun verblijven. Dus dat komt wel goed", denkt Kees, als het gaat om de berg kinderen die woensdag het park weer in mag.

De herten in Plaswijckpark zijn klaar voor bezoekers | Foto: Maikel Coomans

Dat het park vijf maanden geen bezoekers heeft gezien, betekent niet dat de dieren hebben stilgezeten. Zo is er al een drachtige Alpaca gespot en zijn ook de herten aan het voortplanten begonnen. "De Alpaca heeft nog wel een maandje nodig. En als ik de herten zo zie dan komen er daar ook nog wel een paar geboortes aan", zegt verzorger Kees.

Om het park te bezoeken zullen mensen een tijdslot moeten boeken via de website.