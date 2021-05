Testen voor toegang songfestival: honderden mensen in de rij bij stadion Excelsior

En dus staan dinsdagochtend honderden fans in de rij bij Woudestein, het stadion van Excelsior, om zich te laten testen. "Ik sta hier nu een kwartiertje, maar anderen staan al zeker een half uur", zegt een mevrouw die er vanavond ook bij wil zijn. "Het gaat er wel gemoedelijk aan toe, niemand dringt voor."

Tekst gaat verder onder de video.

Naast de halve finale hebben sommigen ook kaartjes voor de speciale show die dinsdagmiddag wordt gehouden. "Het is een bijzondere gebeurtenis om naar Ahoy te kunnen gaan", zegt een van de wachtenden. "We kunnen hierna meteen door naar Ahoy."

"Ik heb er veel voor over om naar het songfestival te kunnen", reageert een man die een half uur wachten achter de rug heeft. Hij beklaagt zich wel over de slechte communicatie rondom het festival. "Je moet je binnen 24 uur vóór het einde van het concert getest hebben, maar nergens staat hoe laat het afgelopen is."

"Ze hadden niet verteld dat de rij zo lang zou zijn, maar het was wel te verwachten", zegt een andere man die ook al een hele tijd in de rij staat. "Ik zie het als een dagje uit. Ik ben nog nooit eerder getest, maar ik heb het er wel voor over. Ik heb er heel veel zin in."

Feyenoord-Sparta

Waar je ook alleen met een negatieve testresultaat toegang tot krijgt, is de wedstrijd Feyenoord-Sparta op woensdag. Fans kunnen zich laten testen bij Van der Valk Hotel in Ridderkerk, maar van een rij is daar geen sprake.