Dick Advocaat: 'Ik kan me niet voorstellen dat Aboutaleb het songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord'

Dick Advocaat heeft in de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord-Sparta gezegd dat het nog niet duidelijk is wat er zaterdag bij een mogelijke finale in de play-offs gaat gebeuren. "Ik kan me niet voorstellen dat burgemeester Ahmed Aboutaleb het songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord. Of hij moet geen verstand van voetbal hebben", zegt de coach van Feyenoord.

Advocaat is nog een week de trainer van de Rotterdammers. De 73-jarige Hagenaar is niet bezig met zijn afscheid. "Nee, eigenlijk niet. Het zijn twee lange jaren geweest, met weinig pauze. Het is goed dat er het eind van de week op zit."

Over tegenstander Sparta is Advocaat lovend. "Sparta heeft een heel goed seizoen gehad. Ze zijn goed geëindigd. Het elftal is bekend en zit in de flow. Het waren namelijk niet de makkelijkste tegenstanders die ze hebben verslagen de laatste tijd. We gaan het op onze eigen manier spelen en er vol tegenaan."

Op de persconferentie ging het ook over Guus Til. De 23-jarige oud-AZ'er wordt zo goed als zeker volgend seizoen gehuurd van Spartak Moskou. Advocaat vindt Til een goede versterking voor Feyenoord. "Ik ben er zelf al een halfjaar geleden mee bezig geweest. Hij vond het toen te vroeg om te komen. Volgend seizoen komt er een trainer (Arne Slot, red.) die hij goed kent. Ik denk dat het een goede aankoop is."

Supporters in De Kuip

In De Kuip zijn woensdagavond 6500 supporters aanwezig. "Dat is een goede zaak", meent Advocaat. "We kunnen niet goed inschatten wat het betekend heeft om zonder publiek te spelen. Je zag dit seizoen niemand bij de stadions en je werd in de kleedkamer geduwd. Dat hoort er niet bij. Hopelijk kan het in augustus goed beginnen. Of het eerlijk is dat er alleen thuispubliek is? Tot nu toe is het alleen maar voor thuisspelende clubs geweest. Dat moet je bij de KNVB neerleggen."

Het is nog onduidelijk of Lutsharel Geertruida woensdagavond kan aantreden. Later wordt beslist of hij aan het duel met Sparta kan beginnen. Voor Bryan Linssen komt de wedstrijd te vroeg. Hij kampt met een liesblessure.

