Ruth Jacott is blij met songfestival in Rotterdam, maar mist de hectiek in de stad: 'Ik dacht: Waar is dat feest?'

Ze stond zelf alweer 28 jaar geleden op het songfestivalpodium met haar nummer 'Vrede', maar voor zangeres Ruth Jacott voelt het als de dag van gisteren. "Het is grote hectiek waarin je je bevindt", legt ze uit op Radio Rijnmond. Maar die hectiek die zij in 1993 in Ierland meemaakte toen het Eurovisie Songfestival daar was neergestreken, ontbreekt logischerwijs wel deels in Rotterdam nu vanwege het coronavirus. "Toen ik gisteren in de stad liep, dacht ik: 'Waar is dat feest?'"

Jacott vond het een grote eer dat zij in 1993 Nederland mocht vertegenwoordigen op het songfestival. En niet onverdienstelijk: ze eindigde op een zesde plaats met het nummer 'Vrede'. Een nummer dat niet eens zozeer haar voorkeur had. "Ik had acht liedjes ingezongen en daaruit mocht het publiek er één kiezen. Dat werd 'Vrede', terwijl mijn favoriet eigenlijk 'Loop met me mee' was. Achteraf gezien had ik met dat nummer nooit kans gemaakt."

Een songfestivalliedje mag niet langer dan drie minuten duren, maar dat betekent niet dat Jacott er makkelijk tegenaan keek. "Ik nam mijn werk serieus. Ik wist eigenlijk een jaar van tevoren al dat ik naar het Eurovisie Songfestival zou gaan, maar ik heb er al die tijd keihard aan gewerkt. Ik wilde goed presteren en niet gaan feesten. Ik werd in Ierland voor allerlei feestjes uitgenodigd, maar dat heb ik niet gedaan omdat ik als de dood was dat ik mijn stem zou verliezen. Het enige dat ik dacht was: 'Concentreren op waarvoor ik gekomen ben, ik ga mijn land trots maken.'"

Het bracht haar succes op het songfestival, maar vooral ook daarna. Eigenlijk leeft dat nog steeds voort, vertelt ze. "Ik werd na het songfestival overal gevraagd om op te treden, maar ik wist zelf niet eens wat ik dan moest zingen. Ik wist helemaal niet dat mijn muziek zo goed was aangeslagen. Ik had in één keer heel veel fans, dat was ik niet gewend. Het is daarna nooit meer gestopt."

Geen gekkenhuis

De massa's fans ontbreken nu vanwege het coronavirus in het straatbeeld. Dat merkte de zangeres zelf ook toen ze maandag door de stad liep. "Dat gekkenhuis is er nu niet. Ik dacht: 'Waar is dat feest?' Misschien is het er vandaag wel meer, omdat de halve finale begint. Maar ondanks dat vind ik het zo geweldig dat we dankzij Duncan Laurence het feestje hier in Rotterdam kunnen vieren. Dat is hoe dan ook fantastisch."

De concurrentie van Jeangu Macrooy, die alleen in de finale aantreedt, heeft de zangeres wel even bekeken. "Als ik heel eerlijk ben, vind ik het liedje van Jeangu beter dan zijn liedje van vorig jaar. Ik ben natuurlijk ook apetrots op de Surinaamse tekst. Maar ik denk wel dat hij het zwaar krijgt, want de concurrentie is moordend. Frankrijk is ijzersterk en als ik luister naar Zweden vind ik dat ook geweldig. Maar ook de act van Jeangu is geweldig. Ik hoop in ieder geval dat hij binnen de top 10 eindigt. We hoeven ons niet te schamen voor wat hij brengen gaat, want het is van superkwaliteit."

Hoe het hem uiteindelijk zal vergaan, gaat Jacott live meemaken. Ze is zaterdag namelijk in Rotterdam Ahoy aanwezig tijdens de finale. "Daar verheug ik me echt op."