Druk op de N3? Hier check je of je door kan rijden of je route beter kan omgooien

Eerst de drukte op de weg bekijken voor je in de auto stapt? Vanaf dinsdag is het mogelijk op de N3. Rijkswaterstaat heeft camera's geplaatst op drie locaties langs de Randweg Dordrecht, waarop weggebruikers de actuele verkeerssituatie kunnen bekijken en hun route daarop eventueel kunnen aanpassen. Rijkswaterstaat hoopt met deze pilot de doorstroming op de N3 zoveel mogelijk te bevorderen.

Op de N3 zijn sinds september 2020 grootschalige werkzaamheden aan de gang. Die duren nog tot en met oktober 2021. Momenteel wordt gewerkt aan de N3 vanaf de A16 tot de Laan der Verenigde Naties. Vanaf juni start de laatste fase, vanaf de Laan der Verenigde Naties tot de Merwedestraat. Op de plekken waar gewerkt wordt, is de maximumsnelheid teruggeschroefd naar zeventig kilometer per uur. Ook zijn de rijstroken versmald.

Om de doorstroming te bevorderen, zijn bij de aansluiting met de A15, bij de Wantijbrug en ter hoogte van de wijk Sterrenburg camera's geplaatst. Die zijn te bekijken via deze website. De snelweg is daarop goed te zien, maar de omgeving is verder geblurred vanwege privacy. De beelden zijn ook alleen live te bekijken.

De camera's blijven staan tot het onderhoud op de N3 is afgerond.